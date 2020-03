Medicii și cei veniți din zonele roșii de COVID-19 vor fi cazați în regim hotelier! Mesajul transmis bucureștenilor de Gabriela Firea

Gabriela Firea: „Ce se întâmplă în aceste zile, converg spre idea că a fost o soluție sănătoasă, aceea a stabilirii stării de urgență și carantină. În această perioadă am identificat spații de cazare pentru personalul medical, pentru a fi aproape de unitatea spitalicească, după câteva de odihnă. Am găsit mai multe hoteluri, am încheiat contracte cu acestea.

Avem 50 de euro pe noapte pentru fiecare pacient venit din zona roșie. 400 de persoane au ajuns deja în capitală, 300 urmează să ajungă. Primăria le asigură cazare, trei mese pe zi și kituri de testare. Am asigurat toate acestea din bugetul Primăriei. Dar bugetul nu ne mai ajunge, în momentul de față.

Mașini electrice, puse la dispoziție de Primărie pentru testarea COVID-19

Primăria Capitalei are un buget aproape de zero. Banii de taxe merg în mare parte primăriile de sector. Prioritatea în București în acest moment sunt spitalele. Vom demara un program de testare în Capitală, începând cu grupurile vulnerabile, persoanele peste 65 de ani. Am predat un număr de 12 mașini electrice Institutului Matei Balș.

Profesorul Streinu-Cercel gestionează acest program. Ele vor fi folosite pentru testarea cu coronavirus. Avem mai mult de 400.000 de bucureșteni cu vârste de peste 65 de ani. Pe lista prioritară vor fi testate și alte persoane vulnerabile. Vom începe acest mod de testare începând de lunea viitoare După prima săptămâna vom vedea câte persoane pot fi testate în fiecare zi, de către o echipă mobile. Atunci vom putea oferi și un prim bilanț. E vorba de testări la domiciliu. Metoda a fost foarte bună și în alte state, unde a fost testată cu succes. Vrem să evităm contaminarea în masa, de 60-70%.”