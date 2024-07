Într-o lume în care fumatul continuă să fie o cauză majoră a mortalității globale, cu aproximativ 8 milioane de decese anual, crearea unei strategii cu privire la reducerea riscurilor asociate consumului de tutun a devenit din ce în ce mai relevantă. Compania Philip Morris International (PMI) a investit aproape 13 miliarde de dolari pentru a dezvolta, a fundamenta științific și a comercializa produse inovatoare care elimină arderea și fumul, destinate adulților care altfel ar continua să fumeze țigări. Numeroase studii susțin faptul că alternativele cu nicotină sunt cu mult mai puțin nocive decât fumatul. De exemplu, dispozitivele cu tutun încălzit folosesc cele mai recente descoperiri tehnologice pentru a încălzi tutunul în loc să îl ardă. Astfel, se eliberează un aerosol încălzit care oferă o experiență similară fumatului. Totul, fără a arde tutunul și fără a produce fumul și substanțele toxice asociate acestuia.

Pentru popularizarea acestor soluții cu riscuri reduse, experții se reunesc an de an în cadrul Forumului Global despre Nicotină. Până acum s-au adunat numeroase exemple din întreaga lume care au demonstrat efectele favorabile ale politicilor publice care au susținut noile produse, dar și exemple negative din țările care au asemuit tehnologiile de ultimă generație cu țigările (sau le-au interzis), unde bolile asociate fumatului au continuat să fie des întâlnite. Activiștii, academicienii și oamenii de știință trag un semnal de alarmă și transmit că este crucial ca oamenii să aibă acces neîngrădit la cele mai noi descoperiri fundamentate științific.

În contextul celei mai recente ediții a Forumului Global despre Nicotină, am avut prilejul de a discuta cu Clive Bates, fost director al organizației „Action on Smoking and Health” din Regatul Unit. De 25 de ani, Bates susține metodele de reducere a riscurilor provocate de tutun și militează pentru tranziția de la fumatul tradițional la alternative precum tutunul încălzit sau pliculețele cu nicotină. Potrivit acestuia, deși adictivă, nicotina nu este responsabilă pentru problemele de sănătate asociate fumatului. Principalul obstacol este reprezentat de fumul și gazele toxice din țigări, așa că Bates consideră că produsele cu riscuri reduse ar putea reduce semnificativ incidența cancerului, a bolilor cardiovasculare și a celor respiratorii.

În numeroase cazuri, soarta produselor alternative pentru fumători atârnă de cadrul legislativ al fiecărei țări, care fie aleg să susțină demersurile pentru tranziția de la fumat la metodele fără riscuri, fie asimilează produsele cu țigările. Asta, chiar dacă multe dintre ele nici măcar nu conțin tutun și oferă doar nicotină pentru fumători într-o formă mai sigură. De aceea, specialiștii sprijină măsurile mai dure pentru țigări (taxare suplimentară, interzicerea reclamelor), dar susțin în același timp o relaxare a restricțiilor pentru produsele cu riscuri reduse (taxare redusă, campanii de informare publică care să evidențieze avantajele alegerii lor în locul țigărilor).

Mai multe informații despre noile produse cu risc scăzut pentru fumători, dar și răspunsul la principalele întrebări privind eficacitatea acestora le puteți afla din interviul video de mai jos:

Clive Bates: „Numele meu este Clive Bates, ofer consultanță în materie de Sustenabilitate și Sănătate Publică, independent de orice interes comercial. Am fost funcționar public și înainte de asta am fost directorul ”Action on Smoking and Health” din Regatul Unit, principala organizație împotriva fumatului. De 25 de ani, sunt un susținător al reducerii riscurilor provocate de tutun.

Reporter: Cum evaluați impactul potențial pe care îl pot avea noile produse asupra sănătății, precum cele care folosesc tutun încălzit, pliculețele cu nicotină? În special când vorbim despre renunțarea la fumat, reducerea efectelor negative și a bolilor legate de tutun.

Clive Bates: Avem o problemă uriașă la nivel global cu oamenii care mor din cauza fumatului. Pe an, aproape 8 milioane de oameni mor din cauza fumatului. Mai mult sau mai puțin la fel precum numărul de oameni care au murit din cauza Covid 19 în 2020 și apoi în 2021. Este un număr uriaș. Dacă oamenii vor începe să folosească nicotina și ei o fac pentru că îi face să se simtă mai bine, din varii motive, îi ajută să funcționeze mai bine. Așadar, dacă pot să treacă de la modalități riscante de a consuma nicotina, precum fumatul, către variante cu riscuri scăzute, incluzând aici toate produsele fără fum precum pliculețele cu nicotină, tutunul încălzit, atunci se poate obține o îmbunătățire semnificativă a sănătății publicului. Scăderea cazurilor de cancer, a bolilor cardiovasculare, a celor respiratorii și altele. Prin urmare, este o oportunitate enormă pentru sănătatea publică să-i faci pe oameni să consume nicotina altfel. Știm că nicotina, de una singură, nu este principala problemă. Este motivul pentru care oamenii fumează, dar ei mor din cauza particulelor din fum și a gazelor toxice care transportă nicotina în plămâni. Ele sunt cele care produc distrugeri (n.r. în corp). Dacă scapi de fum, îndepărtezi aproape toate riscurile pentru sănătate.

Reporter: Care sunt efectele evitării tuturor riscurilor?

Clive Bates: Nimeni nu poate evita toate riscurile. Orice vine la pachet cu anumite riscuri. Întrebarea este dacă oamenii vor folosi nicotina. Cred că răspunsul este da.

O vor face pentru niște motive bune. Pentru că îi face să se simtă bine, să funcționeze mai bine. Așadar, întrebarea este: sunt alte variante de a consuma nicotina într-un mod care este mai puțin periculos decât fumatul? Răspunsul este da. Sunt aceste opțiuni fără fum precum vapatul, pliculețele cu nicotină care se țin în gură, tutunul fără fum ca cel încălzit. Cu cât îi facem pe oamenii care vor utiliza nicotina, fie că ne place sau nu, să treacă la aceste produse în loc să fumeze, se va îmbunătăți sănătatea publică.

Nu cred că a reușit nimeni să creeze reglementările necesare care să maximizeze beneficiile. Nu cred că a reușit nimeni să o facă foarte bine. Totuși, s-au înregistrat câteva succese spectaculoase. De exemplu, consumul de țigări a scăzut la jumătate în Japonia. Fumatul s-a redus incredibil de rapid în rândurile populațiilor indigene din Noua Zeelandă, ceea ce a coincis cu creșterea numărului de oameni care vapează. Cele mai scăzute rate ale fumatului și cele mai puține boli legate de fumat sunt printre bărbații care folosesc snus, în Suedia. Prevalența fumatului a scăzut la aproximativ 5% în Suedia, dar oamenii folosesc la fel de multă nicotină, doar că într-o variantă mai sigură prin intermediul tutunului încălzit.

Să fiu sincer, putem merge mult mai departe. Dacă am avea campanii foarte bune de informare, reglementări proporționale cu riscurile. Au fost foarte dure cu țigările, trebuie să fie concentrate pe protecția consumatorilor pentru celelalte produse.

Dacă am avea un sistem de taxare motivat în mod corespunzător, care să treacă de la produsele cu riscuri mari la cele cu riscuri mici, am putea să evoluăm mai repede. Dar totul presupune ca toți oamenii implicați, toți oamenii influenți să își dorească ca asta să meargă. Din păcate, în acest moment, în special în Uniunea Europeană, avem oameni care vor să blocheze demersul. Din păcate, ei sunt cei care protejează comerțul cu țigări în dauna produselor mult mai sigure.

Reporter: Dovezile științifice prezentate în cadrul acestei conferințe arată că produsele cu riscuri scăzute ar trebui reglementate diferit față de cele tradiționale (n.r. țigările). Dimpotrivă, autoritățile încearcă să le reglementeze la fel ca pe cele tradiționale. Cum răspundeți acestor demersuri? Care este sfatul dumneavoastră?

Clive Bates: Sfatul meu pentru factorii de decizie e că ar trebui să existe un singur sistem coerent de reglementare pentru produsele cu tutun și nicotină care să îi încurajeze pe oameni să se lase de fumat sau să schimbe produsele cu risc crescut în favoarea celor cu risc scăzut. Asta înseamnă că legile cele mai dure trebuie făcute pentru produsele de fumat. Interzicerea reclamelor, taxare suplimentară, avertismente pe pachete, restricționarea locurilor din care pot fi vândute. Pe de altă parte, în cazul produselor mai sigure trebuie să ne concentrăm pe protecția consumatorului. Sunt necesare mesaje de încurajare care să îi încurajeze pe oameni să vadă alternativa, taxare mult mai mică, pachete care să arate mai atractiv pentru cei care vor să renunțe la produsele cu risc crescut. Așadar, trebuie să diferențiem abordarea normativă și pe cea fiscală în funcție de riscuri. Dacă am face asta, i-am putea convinge pe oameni să treacă de la produse cu risc crescut la produse cu risc scăzut, iar sănătatea lor va avea de câștigat. Trebuie încurajați să facă asta. Toate acestea trebuie susținute prin campanii de informare care să transmită corespunzător că riscurile sunt mai reduse. Astfel, întreaga strategie va căpăta greutate și se va putea face trecerea mult mai rapid de la era fumatului către o eră diferită, în care oamenii sunt mult mai puțin afectați de folosirea nicotinei.