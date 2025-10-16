Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Daniel Zamfir face dezvăluiri în exclusivitate la Realitatea PLUS: “ Dacă vă mai aduceți aminte, a fost acel scandal cu câinii fără stăpân și a venit Brigitte Bardot în România. Domnule, ce nu i-a făcut Băsescu…a făcut conferință de presă, a dus-o pe la adăpostul de câini, a adoptat câine… Brigitte în sus, Brigitte în jos. După ce a plecat, a rămas că Traian, noul ei prieten, se va ocupa de câinii fără stăpân. Deci, după conferința de presă ne-am întors la sediu și-l văd pe Băsescu că pune mâna pe telefon și-l sună pe cel de la protecția animalelor și zice: bă, la noapte strângi toți câinii, îi iei de pe stradă, omori toți câinii!” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net