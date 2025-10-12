Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS Daniel Zamfir face dezvăluiri în exclusivitate la Realitatea PLUS: “Când mă gândesc că …eu nu pot să construiesc niște hidrocentrale, că deranjez niște pești, deși le-am făcut niște scărițe, să urce așa-n amonte, să-și depună icrele…domnule, nu e glumă! Și pentru asta, nu construiești hidrocentrale, să ai curent electric? Măi, oameni buni, voi știți că noi am blocat în România o autostradă, un an jumate…pentru că, oameni buni, pe-acolo trecea gândacul croitor!” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net.