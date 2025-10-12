Contribuțiile românilor la pensii se schimbă de anul viitor. Potrivit unui proiect depus în Parlament, contribuția de la pilonul 2 va crește de la 4,75 la sută la șase la sută. Măsura este cu două tăișuri pentru că vor ajunge mai mulți bani la pensiile private și o sumă mai mică la pensiile de stat totul în condițiile în care Guvernul a limitat modul în care oamenii își retrag economiile. Adrian Izvoranu, reprezentant al patronatelor, a analizat situația în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.