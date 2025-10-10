Momente tensionate la Congresul UDMR de la Cluj. Liderul PSD Sorin Grindeanu a ieit din sală în momentul intonării imnului Ținutului Secuiesc. Premierul și, totodată, președintele PNL Ilie Bolojan a rămas în sală, luând poziția de drepți, iar președintele Nicușor Dan, a cărui prezență fusese anunțată anterior, nu a mai ajuns la eveniment. Administrația Prezidențială a transmis un comunicat sec în care a precizat că șeful statului nu mai ajunge "din cauza unor schimbări de agendă de ultim moment".