Fostul premier și candidat prezidențial a fost sunat de celebrii comici ruși Vovan și Lexus, renumiți în întreaga lume pentru farsele telefonice pe care le fac unor personalități politice, culturale. În unele cazuri, au pretins că sunt Petro Poroșenko, Volodimir Zelenski sau chiar Antonio Guterres.

În cazul lui Ponta, cei doi l-au “jucat” pe Poroșenko, predecesorul lui Volodimir Zelenski la conducerea Ucrainei.

Transcriptul integral al dialogului

Vezi VIDEO aici.

Interlocutor (pretinsul Poroșenko): Cum ești prietene? Eu sunt ok.

Victor Ponta: În țara mea, președintele vostru nu e foarte popular. Chiar deloc. E popular cu noul regim politic, dar nu cu noi. Vă iubim țara, dar nu președintele.

Interlocutor: Știți, nu mă place deloc.

Victor Ponta: Desigur, nu place pe nimeni care îl refuză.

Interlocutor: Da, sunt de acord. Absolut. La acest moment, sunt deja sancționat în țara mea.

Victor Ponta: Asta este democrația, noua democrație.

Interlocutor: Noua democrație, așa cum este în țara voastră, așa cum este în Moldova. Văd că este o problemă generală.

Victor Ponta: Da, din păcate, cu susținerea Bruxelles-ului. Statele Unite nu știu cât o să se implice, dar Bruxelles-ul este foarte activ în a-i susține pe Zelenski, Maia Sandu și Nicușor Dan, președintele nostru.

Alegerile anulate din România – Ponta: Călin Georgescu, care este un tip foarte ciudat... (…) a ajuns pe primul loc

Interlocutor: Da! Poți să îmi explici ceea ce s-a întâmplat cu alegerile voastre, pentru că a fost ca un show TV pentru mine și partidul meu.

Victor Ponta: A fost o mare dramă. Iohannis, fostul nostru președinte, era foarte nepopular, încă este. Iar anul trecut, în noiembrie, am avut alegeri în care au fost premierul și președintele Senatului, toți candidații aveau legături cu Iohannis. Iar tipul ăsta, Călin Georgescu, care este un tip foarte ciudat... foarte, foarte ciudat, dar cu un discurs foarte anti-Iohannis, anti-Zelenski, anti-Bruxelles, a ajuns pe primul loc. Și Curtea Constituțională a anulat alegerile pentru că ar fi câștigat. Ar fi câștigat fără probleme. Și i-au interzis să mai candideze la președinție.

Dovada ipocriziei lui Ponta: în timpul campaniei prezidențiale îl considera pe Georgescu drept “om patriot”

În ciuda declarațiilor făcute pentru farsorii ruși, Victor Ponta spunea cu totul altceva despre Călin Georgescu în aprilie, când își făcea campanie pentru alegerile. În încercarea de a se agăța de popularitatea uriașă a liderului suveranist, Ponta afirma că “n-am vorbit cu domnia sa în ultimii 12 ani. Din ceea ce am văzut, din declarațiile pe care le-a făcut, cred că este un om patriot, nu știu care este competența de a conduce.”

Afirmația a fost făcută în contextul în care Ponta a fost întrebat dacă îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de prim-ministru, în cazul în care ar câștiga alegerile prezidențiale.

Tendințe politice regionale: Nicușor, clona Maiei Sandu

Tot în discuția cu Vovan și Lexus, Victor Ponta a fost întrebat și despre noul președinte al României.

Victor Ponta: Am avut alegeri noi în 2025, iar din nou cei care erau foarte apropiați de guvern, candidații oficiali ai guvernului, nu au intrat în turul doi. Primarul Bucureștiului, care a ajuns președinte, spunea că era independent, dar cum a ajuns la putere a devenit la fel ca Iohannis. Nimic nu s-a schimbat în România, în afară de faptul că majoritatea populației este nemulțumită.

Interlocutor: Da, am văzut, este un nou trend, așa cum a fost în Franța, așa cum a fost în Slovacia și în altele.

Victor Ponta: Știți, domnule președinte, este modelul testat în Moldova. Maia Sandu tocmai l-a sancționat pe primarul Chișinăului. E același model în Ucraina, iar aproape același model pe care vor să-l facă în România. România e în Uniunea Europeană, e țară NATO, dar încearcă. Am spus la televizor că sper că Moldova va deveni România, dar România a devenit Moldova. Deci nu e o veste bună. Dar pe măsură ce vorbesc cu administrația americană, ei nu sunt prieteni cu acest trend. Aceasta este calea să vorbești cu ei. În Bruxelles nu vor face nimic, e o pierdere de timp. Ei nu vor face nimic, vor face la fel ca în Moldova și România. Chiar și dacă Zelenski te împușcă pe tine și pe alte sute de persoane în piața centrală, ei vor spune că este totul ok și Bruxelles-ul nu va avea nicio poziție. Eu îți spun ce simt.

Despre Vladimir Plahotniuc: Îmi pare rău pentru el, îmi place de el

Interlocutor: Sunt de acord. Ați citit despre ceea ce s-a întâmplat cu fostul meu partener, Plahotniuc.

Victor Ponta: Da, a fost arestat în Grecia. Eu mereu am trăit cu impresia că Vlad Plahotniuc e o persoană foarte inteligentă, ceea ce am citit a fost foarte stupid. Nu știu ceea ce s-a întâmplat cu el. Adică dacă ai un pașaport fals, ce cauți în Grecia? Asta a fost foarte straniu pentru mine, ce am citit. Nu înțeleg dacă este vorba despre aceeași persoană pe care ambii o știm, pentru că era foarte inteligent. Iar asta a arătat foarte stupid pentru mine, să fiu sincer, ceea ce am citit. Îmi pare rău pentru el, îmi place de el foarte mult, nu l-am văzut de mult timp, dar am fost mirat să-l văd în Grecia. Ce cauți în Uniunea Europeană? Nu am înțeles, să fiu sincer.

Strategii electorale în Moldova - Vor fi jocuri murdare

Interlocutor: Și pentru mine, Sandu ar putea folosi asta ca un fel de capcană pentru campania ei parlamentară.

Victor Ponta: Cu siguranță va folosi asta. Ea nu a câștigat anul trecut, le-a pierdut, dar au furat alegerile. Anul ăsta au alegeri parlamentare și au fost foarte, foarte stricți cu primarul Chișinăului. Iar acum este un alt subiect pentru ea. Cu siguranță este ceva ceea ce o va ajuta pentru campania ei. Deci vor fi jocuri murdare.

Despre Oana Țoiu – Este mai “rea” ca Maia Sandu

Interlocutor: Voi aveți un cabinet nou, aveți oameni noi în guvern. Spre exemplu, ministrul Afacerilor Externe, o cunoașteți?

Victor Ponta: Vă rog evitați-o. Este mai rea ca Maia Sandu. Evitați-o cât de mult puteți!

Viitorul Moldovei și României

Interlocutor: Ok, este interesant. Cum vedeți Moldova și România în viitor? Cum vedeți situația dacă Sandu câștigă, ar putea fi acordat un nou statut de membru în UE Moldovei? Cum vedeți escaladările probabile de pe front, pentru că Transnistria e în aceeași situație ca Donbas pentru noi?

Victor Ponta: Știți, sentimentele noastre pentru Moldova sunt întotdeauna importante. Nu contează că nu ne place de Maia Sandu, ne plac moldovenii pentru că sunt români la fel ca noi, cei mai mulți dintre ei.

Relații cu politicieni moldoveni

Interlocutor: Dar țineți legătura cu unii politicieni moldoveni.

Victor Ponta: Țineam legătura, și țin legătura cu primarul Chișinăului, dar după cum știți tocmai a fost sancționat acum două săptămâni.

Interlocutor: Ceban?

Victor Ponta: Da, Ceban. A fost sancționat acum două săptămâni, din nou, pentru că este un oponent puternic, la fel ca tine. Nu a făcut nimic greșit, doar este un oponent puternic. Și va fi greu, va fi greu acolo. L-am adus pe Ceban la București ca să se întâlnească cu Donald Trump Jr., să construiască legături cu SUA, de aceea Maia Sandu și Bruxelles-ul l-au sancționat. Dacă mă întrebi pe mine, lupta e una murdară.

Poziția SUA și încheierea conversației

Interlocutor: Cred că SUA ar trebui să adopte o poziție fermă în astfel de cazuri. Este murdar să folosești astfel de trucuri împotriva oponenților.

Victor Ponta: Nu știu cât de mult se vor implica, să îl vedem pe președintele Poloniei, poate va fi cel mai puternic aliat nu doar al SUA, ci și al nostru. Sper, sper. A fost o plăcere să vorbesc cu tine. Bine, domnule președinte, vă urez tot ce e mai bun și sper să vă văd în curând. Interlocutor: Vă doresc sărbători fericite. Am văzut că aplici la zboruri low-cost. Și eu fac la fel.

Victor Ponta: Numai bine și ținem legătura. Interlocutir: Ținem legătura.

Victor Ponta: Pa, pa.

Cine sunt Vovan și Lexus?

Vovan și Lexus sunt doi comici cunoscuți pentru farsele telefonice pe care le fac unor personalități politice, culturale și publice din întreaga lume. Numele lor reale sunt Vladimir Kuznetsov (Vovan) și Alexei Stolyarov (Lexus).

Printre victimele lor celebre se numără Emmanuel Macron, Prințul Harry, Elton John, Justin Trudeau, dar și oficiali NATO sau ONU. În unele cazuri, au pretins că sunt Petro Poroșenko, Volodimir Zelenski sau chiar Antonio Guterres.