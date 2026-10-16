Ultima ședință de guvern a lui Ilie Bolojan. Premierul interimar și-ar fi luat rămas-bun și s-ar fi fotografiat cu miniștrii

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis vineri cel mai puternic semnal că viitorul Cabinet condus de Luca Niculescu va obține votul de învestitură în Parlament. La finalul ședinței de Guvern, potrivit surselor Realitatea Plus, Bolojan i-ar fi informat pe miniștrii actualului cabinet interimar că este ultima ședință în această formulă.
Mai mult, Ilie Bolojan și-ar fi luat la revedere de la colegii de guvern și le-ar fi mulțumit, ba chiar s-ar fi făcut fotografii.
Gestul premierului interimar este interpretat ca un indiciu clar că actuala coaliție este încrezătoare în obținerea majorității necesare pentru validarea noului Guvern în Parlament.
Potrivit surselor politice, negocierile din ultimele zile au consolidat șansele Cabinetului Luca Niculescu de a trece de votul Legislativului, iar mesajul transmis de Ilie Bolojan la Palatul Victoria pare să confirme această perspectivă.
Astfel, înaintea votului decisiv din Parlament, premierul interimar a ales să marcheze încheierea mandatului său printr-un mesaj adresat echipei guvernamentale, în care și-a luat rămas-bun de la Executiv. Momentul este văzut drept un semnal de încredere că transferul de putere către viitorul Guvern se va produce fără surprize majore.
Ilie Bolojan a preluat conducerea interimară a Executivului după demiterea Guvernului prin moțiunea de cenzură adoptată în Parlament la 5 mai 2026. Timp de peste cinci luni, acesta a asigurat administrarea curentă a țării, până la conturarea unei noi majorități parlamentare și formarea Cabinetului condus de Luca Niculescu.