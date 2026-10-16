Ultima ședință de guvern a lui Ilie Bolojan. Premierul interimar și-ar fi luat rămas-bun și s-ar fi fotografiat cu miniștrii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 oct. 2026, 15:01

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis vineri cel mai puternic semnal că viitorul Cabinet condus de Luca Niculescu va obține votul de învestitură în Parlament. La finalul ședinței de Guvern, potrivit surselor Realitatea Plus, Bolojan i-ar fi informat pe miniștrii actualului cabinet interimar că este ultima ședință în această formulă.

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