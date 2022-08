„Canalul Siret-Bărăgan este un obiectiv de actualitate şi am pornit pe drumul realizării acestei investiţii. Suntem la faza de notă conceptuală, ştim foarte bine că termenele acestea sau mai bine zis etapele de pregătire a unei investiţii pe care trebuie să le parcurgem cer timp între nota conceptuală şi ordinul de începere a lucrărilor. Canalul nu îl putem face decât până la kilometrul 23.

Am stabilit să-l facem pe porţiuni, pentru că altfel nu avem cum, iar până în anul 2027 vrem să îl facem până la kilometrul 23. Este o investiţie de anvergură. Acum el este finalizat până la kilometrul 5,2 şi de aici încolo sunt foarte multe lucrări de făcut, cu volume mari de muncă", a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea.

„Este o estimare, dar n-aş vrea să spun suma, pentru că acest proiect de mare anvergură are două etape de abordare. Prima etapă de abordare este aceea până la kilometrul 50 şi asta va dura un timp, pentru că până acolo există proiect, există analize, iar de la kilometrul 50 până la kilometrul 191, practic până la vărsarea sa în Dridu (lacul Dridu n.r.), nu am găsit vreo documentaţie tehnică. Am discutat şi cu proiectantul care a fost în echipa de proiectare pentru acest mare obiectiv al ţării, dar nu a fost realizat un proiect în această direcţie. Noi acum, practic, o luăm din aproape în aproape şi fiind obiectiv stabilit prin lege trebuie să-l îndeplinim: până la kilometrul 23 să terminăm până în 2027", a afirmat Daea.