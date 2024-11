Realitatea PLUS: In mandatul dvs de presedinte al Romaniei, numele lui Georgescu a fost vehiculat pentru functia de prim ministru. A ajuns la dvs aceasta propunere si daca da, de ce ati refuzat-o?

Basescu: A ajuns cu tot cu Georgescu, nu numai propunerea. A ajuns Georgescu la mine.

Realitatea PLUS: Si cum s-a petrecut?

Basescu: N-as vrea sa va spun cine mi l-a recomandat. Era un om din partid, in orice caz. PDL, nu era vreo institutie, vreo structura. L-am primit cu tot cu cel care facea recomandarile. Dupa o jumatate de ora l-am dat afara si n-am vrut sa-l mai vad cat oi trai ca nu prezenta interes pentru functia de premier, avand in vedere modul cum gandeste.

Pentru aceleasi motive pentru care acum resping ideea ca ar putea fi presedintele Romaniei, in 2010 am respins ideea ca ar putea fi premierul Romaniei.

Realitatea PLUS: Cine vi l-a propus, dl. Basescu? Cine vi l-a adus de manauta?

Basescu: Nu are relevanta. Nu am cerut aprobarea respectivului sa-i spun numele, deci nu va dau niciun nume, dar a ajuns cu tot cu recomandare la mine in birou.

Realitatea PLUS: Avea si vreun CV in mana ca sa stiti cine e? In momentul ala?

Basescu: Nu incercati, ca nu aflati. E un principiu. De regula, ce se intampla in cabinetul unui sef de stat, se povesteste extrem de limitat.