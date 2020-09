Suspiciuni de fraudă la locale. PNL nu exclude o cerere de renumărare a voturilor din sectoarele 1 și 5

"Vom lua o decizie cu privire la solicitarea de renumarare a voturilor in mai multe sectoare din Bucuresti", a anuntat Violeta Alexandru, adaugind ca va exista "o discutie" cu AEP despre modul in care au fost instruiti presedintii sectiilor de votare.

"Prea multe semne de intrebare plecate de la procesele verbale din sectoarele 1 si 5. Terminam de verificat, in cateva minute, copiile PV de la sectiile de votare din sectorul 5. Acelasi lucru l-au facut colegii mei de la sectorul 1. Celelalte organizatii PNL din sectoare verifica. Apreciez foarte mult seriozitatea lor", a scris, luni seara, pe Facebook, Violeta Alexandru.

Aceasta a anuntat ca se va lua o decizie cu privire la solicitarea de renumarare a voturilor in mai multe sectoare din Bucuresti.

"Pentru mine este o chestiune obligatorie ca PNL Bucuresti sa se asigure ca rezultatul alegerilor exprima, in mod corect, optiunile alegatorilor. AEP, simt ca vom avea o discutie despre modul in care presedintii sectiilor de votare au fost instruiti si si-au facut treaba in alegerile locale din Bucuresti", a mai afirmat Violeta Alexandru.

In mai multe sectoare din Bucuresri, PNL si USR PLUS reclama fraudarea alegerilor.