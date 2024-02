"Cred că este absolut obligatoriu să amânăm. Pentru că avem cu totul altă abordare vizavi de ce ne aşteaptă ca şi campanie după chestia asta. Nu putem să chemăm 1.000 de oameni să le spunem că doar fuzionăm, ceea ce e un lucru foarte bine, doamne... şi foarte bun, cu ALDE, dar trebuie să dăm mesajul pe întregul an. E albă sau neagră. Se rupe hamul ori moare calul". Cu această declarație s-a adresat Vasile Blaga liberalilor în ședința internă a partidului. Alături de alți lideri importanți, Blaga spune că PNL trebuie să își schimbe strategiile electorale.



„Absolut sunt de acord, am avut o reacţie similară şi de la întânirea pe care am avut-o cu primarii. (…) „Existând probabilitatea că nici vineri să nu se închidă, oricum nu ne mai putem duce mai mult de săptămâna viitoare când se iese din termenul legal pentru reglementarea calendarului.” (…) „Propunerea noastră este să analizăm amânarea Consiliului Naţional pentru momentul în care avem decizia în coaliţie”, a declarat Nicolae Ciucă.



"Domnule preşedinte, un vot împotrivă. Eu cred că era momentul să avem Consiliu Naţional să discutăm exact ce facem în coaliţie deci un vot împotrivă", a spus Florin Cîțu.