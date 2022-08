„Eu am citit în presă, eu nu am primit oficial un material de la Ministerul de Finanţe. Acum, dacă cei din presă sunt mai bine informaţi decât membrii Guvernului, ce să zic? Eu ştiu că avem mâine o şedinţă de Guvern, la ora 11.00. Şi mai ştiu că toată coaliţia susţine proiectul România educată şi legile din programul România educată. Şi mai ştiu că nu e nimeni printre colegii din Guvern care să îşi imagineze că România educată poate fi pusă în aplicare fără resurse.

Mai ştiu că, dacă avem acum o tăiere a bugetului Ministerului Educaţiei, va fi foarte greu să convingem noi, PNL, că la anul vom fi capabili să convingem şi să avem un plus foarte important al bugetului”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

„Restul am văzut că sunt mult mai bine informaţi. Colegii din presă, lucru pe care îl apreciez, am văzut că sunt informaţi şi cu privire la remanierea ministrului Educaţiei. Îi dezamăgesc. Nu am ce să le fac. Aici au greşit-o pentru că interpreţii populari, în sensul de anonimi, care au surse pretins poziţionate în zona Cotroceni, aşa am citit, deci îi dezamăgesc cu privire la rectificarea bugetară şi remaniere. Aşa am destinul meu să îi dezamăgesc pe unii. Satisfac aşteptările altora care sunt prezenţi aici”, a mai afirmat Sorin Cîmpeanu.