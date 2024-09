"Eu am făcut unul dintre cele mai bune licee din București, Colegiul Național "Gheorghe Lazăr", mi-am dat Bacalaureatul la timp, licența, dizertația. Am luat o notă pe care o consider suficient de bună, 9,69 și asta nu prea pot să înțeleg eu, cum să nu știi nota pe care ai luat-o la examenul maturității? Măcar nu la zecimală, dar cât de cât acolo", a afirmat Simion.



"Nu toată lumea trebuie să aibă examen de Bacalaureat luat. Am avut președinte care a fost cizmar și a fost mai bun decât cei patru pe care i-am avut. Nu sunt eu în măsură să-l judec pe Marcel Ciolacu dacă a luat BAC-ul sau nu. Pot să vorbesc în dreptul meu. L-am luat!", a mai comentat Simion.

Marcel Ciolacu, despre media de la Bacalaureat: „Nu ştiu pe de rost, nu m-am uitat”