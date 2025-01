"La multi ani, dragilor! Va doresc ca 2025 sa fie inainte de orice, un an linistit. Un an in care reusim sa construim, nu sa reparam.

Stiu ca am incheiat un an foarte dificil. Un an in care imprevizibilul si problemele nu ne-au ocolit. Dar am ramas in picioare. Asta este important. Si mai stiu ca nici 2025 nu va fi un an usor, mai ales din punct de vedere financiar. Dar, daca suntem uniti, calmi si ne uitam la realitatea asa cum e ea, nu cum vor unii sa ne prezinte, o sa trecem peste orice obstacol.

Imi doresc ca 2025 sa fie un an T0 pentru sinceritate si transparenta. Sper sa fie anul in care reusim sa schimbam pe bune felul in care facem politica in Romania de 35 de an. Sa avem un an nou asa cum ni-l dorim. La multi ani!", a transmis Elena Lasconi.