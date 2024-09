Ne asteptam sa vedem o interpretare din partea celor de la BEC, spun surse citate de Realitatea PLUS. Daca luni cei de la BEC spuneau ca nu tine de competenta lor sa se pronunte pe un proiect de lege, acum ne asteptam la un raspuns, si asta deoarece liberalii le-au cerut sa interpreteze sintagma "candidat independent". Practic, cei de la BEC vor trebui sa stabileasca daca presedintele Klaus Iohannis poate candida ca independent pe listele unui partid, atata timp cat este in functie, sau daca acest lucru nu este permis de legislatia actuala.

Proiectul de lege depus de PNL nu are sanse sa treaca, deci va fi retras. Asta inseamna ca presedintele Iohannis va trebui sa se bazeze doar pe legislatia in vigoare in acest moment.

Daca cei de la BEC vor stabili ca legislatia nu ii permite presedintelui sa candideze pe o lista cat timp este in functie, atunci acesta va trebui sa isi scurteze mandatul daca vrea sa candideze la alegerile parlamentare.

O sedinta a BEC a avut loc si la inceputul acestei saptamani, insa a fost amanata in asteptarea mai multor documente pe care le-au cerut cei de la BEC de la liberali. Intre timp, documentele au venit. Ele urmeaza sa fie analizate in sedinta de astazi. In functie de decizia celor de la BEC, Iohannis, la randul sau, va trebui sa ia o decizie.

