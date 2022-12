Parlamentul European a început o dezbatere despre tratamentul incorect în cadrul procedurii de extindere a spaţiului Schengen.

Rareș Bogdan: „Este cea mai gravă nedreptate care i s-a întâmplat României. Austria va suporta consecințele! Acest vot a umilit România. Sfidează articolul 2 al UE, care spune că statul de drept e o valoare. Austria are o atitudine rasistă. Potrivit acestor acte normative România are dreptul să-i fie ridicate aceste măsuri. Sunt fapte pe care cancelarul austriac le ignoră. A ordonat al doilea dictat de la Viena pentru români”.

Dacian Cioloș: „Obiectul aderararii Romaniei la spatiul Schengen trebuie sa fie pe agenda Consiliului European de saptamana aceasta. Extinderea Schengen nu poate fi considerat un subiect inchis. Nu mai este un subiect care vizeaza doar Austria, Romania si Bulgaria, a devenit o problema politica europeana pentru ca veto-ul Austriei in consiliul JAI nu are de-a face cu Schengen ci cu politica de migratie si asta trebuie discutat in Consiliul European.

Acest veto sfasie solidaritatea europeana si pune sub semnul intrebarii credibilitatea UE. Acest subiect nu poate fi lasat in suspans si sa asteptam saptamani si luni sa-l rezolvam. Sefii de state si guverne sa rezolve cat mai repede acest blocaj ilegal care da apa la moara extermistilor si antieuropenilor. In primul trimestru al anului viitor acest subiect trebuie inchis”.

Siegfried Mureșan: „Aderarea României la spațiul Schengen este un obiectiv fundamental pentru țara mea, România.

Oamenii vor acest lucru tocmai fiindcă sunt pro-europeni, fiindcă vor să fie mai aproape de Europa.

Pentru a atinge acest obiectiv, am făcut foarte multe eforturi. Am securizat frontiera României conform celor mai înalte standarde internaționale, am îndeplinit toate condițiile, lucru confirmat de Comisia Europeană în repetate rânduri.

Am reformat Justiția astfel încât Mecanismul de Cooperare și Verificare să fie ridicat.

Toate evaluările Comisiei și ale experților statelor membre confirmă că România este pregătită să adere la spațiul Schengen și că acest lucru ar face întreg spațiu Schengen mai sigur.

Am reușit să avem sprijinul a 26 din 27 de state membre.

Totuși, Consiliul Justiție și Afaceri Interne nu a luat o decizie favorabilă din cauza opoziției unui singur stat: Austria.

Dezaprobăm poziționarea Austriei, o considerăm nejustificată, este o nedreptate la adresa oamenilor.

Știm că argumentele sunt în favoarea noastră, știm că cifrele sunt în favoarea noastră.

Vă cer să respingem populismul. Vă cer să respingem ca Parlament European toate argumentele nejustificate. Să folosim argumente obiective, cifre oficiale ale instituțiilor europene.

România nu este sursa migrației. Nu a fost niciodată.

Obiectivul nostru este să aderăm la spațiul Schengen și vom lucra cu toată lumea pentru a ne atinge acest obiectiv cât de curând”.

Propunerea dezbaterii a venit de la cele mai mari trei grupuri politice din Parlamentul European: Grupul PPE, Socialiştii şi Grupul RENEW”.

Între timp, Austria a anunțat că are cinci condiții pe care ca solicită UE să le pună rapid în aplicare de către UE, relatează presa din Austria.

Comisia UE ar trebui să plătească pentru operațiunile polițienești din străinătate pentru a combate migrația ilegală. În plus, se intenționează să ofere mai mult sprijin țărilor de frontieră externă în ceea ce privește protecția frontierelor, în special cu resurse financiare pentru viitoarele proiecte de infrastructură (de exemplu, construcția de garduri la granița dintre Bulgaria și Turcia).

Comisia UE ar trebui - ca urmare a Directivei privind persoanele strămutate (statut de protecție mai rapid sau acces la piața muncii) - să elaboreze o "Directivă privind returnarea".

Procedurile de azil în țările terțe sigure trebuie să fie posibile - un model pe care Danemarca și Marea Britanie, de exemplu, îl urmăresc.

Ar trebui să fie mai ușor să se revoce statutul de protecție al infractorilor.

Comisia UE urmează să înființeze și să finanțeze un proiect-pilot pentru procedurile rapide de azil la frontiera externă a UE.