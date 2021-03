Realitatea PLUS

"Chiar de la inceput cand m-a vazut a inceput sa strige, mai degraba urla: Ia uitati, acesta este copilul care filmeaza aici în plen! Astazi cum m-a amenintat el...A zis: Stai sa vezi ce iti fac cand te prind!", a spus Filip Havârneanu.

"Eu cred ca am fost alesi pentru a construi ceva pentru tara. Dansul intelege din asta ca mai bine ar trebui sa doarma si noi, din plen, sa vorbim mai incet sa nu il deranjam. M-a intrebat daca am terminat liceul. I-am spus ca sunt la un al doilea master, ceea ce a inteles el din asta a fost ca am doua licee", a mai spus acesta.

Luptătorul K1 nu a vrut să comenteze. A precizat doar că acuzaţiile care i se aduc îl fac să râdă. Scandalul dintre cei doi a început după ce Filip Havărneanu l-a fotografiat pe Daniel Ghiţă dormind.