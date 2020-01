Scandal în SUA! Donald Trump, filmat cu camera ascunsă: "Scăpaţi de ea! Mâine s-o daţi afară"

Înregistrarea, pusă la dispoziţia Reuters de un avocat al lui Lev Parnas, fost asociat al avocatului lui Trump Rudy Giuliani, începe cu liderul de la Casa Albă pozând pentru camere, apoi intrând într-o încăpere cu o masă pregătită pentru 15 persoane.

Filmarea, datată aprilie 2018, durează 83 de minute şi în cea mai mare parte nu-i arată pe participanţii la discuţii, camera cu care a fost realizată fiind îndreptată spre tavan. Fragmente din discuţii au fost difuzate de ABC, scrie Agerpres.

La jumătatea înregistrării, după ce unul dintre participanţi sugerează că ambasadoarea reprezintă o problemă, poate fi auzită vocea lui Trump spunând: "Scăpaţi de ea! Mâine s-o daţi afară. Nu mă interesează. Mâine s-o daţi afară. Afară cu ea. OK? Aşa să faceţi".