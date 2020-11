Robert Negoiță nu vrea amânarea alegerilor din decembrie. „Ne garatează cineva că va fi mai bine în martie?”

„Haideţi să ne inspirăm şi noi de la alţii care sunt ceva mai avansaţi decât noi! Eu sunt un naţionalist, cred în poporul român şi în capacitatea noastră (…), dar pe zona asta de democraţie nu suntem la nivelul la care să dăm lecţii altora. Astăzi SUA organizează alegeri cu coadă, cu participare record din ce am înţeles (…). Avem şi propria experienţă, tocmai am avut alegeri locale acum o lună şi ceva şi s-au desfăşurat rezonabil. Din perspectiva mea, au fost bine organizate, nu am văzut să fie aglomeraţie, toată lumea şi-a văzut de treabă, oamenii au reacţionat foarte civilizat şi m-au făcut să fiu mândru că sunt român şi iată că noi, în România, putem să demonstrăm maturitate în a trece peste un anumit moment care poate fi dificil. Şi dacă o amânăm pentru primavară, ne garantează cineva că va fi mai bine în martie sau aprilie?”, a spus Robert Negoiţă, marţi, la B1 TV, transmite Agerpres.

El a subliniat că nu e partizan al alegerilor în decembrie, dar situaţia nu este mai gravă decât în SUA. „Nu, nu sunt partizan, dar la o analiză, nu avem incidenţe mai multe sau nu e situaţia mai gravă decât în SUA şi iată că dânşii au organizat alegeri. Astăzi când vorbim, în Statele Unite se votează, statele de lângă noi au organizat alegeri, în Europa se organizează alegeri, specialiştii nu ne spun că am avea şanse ca în primăvară să fie mai bine”, a adăugat Robert Negoiţă.