"De aproape 4 ani de zile încercăm noi, ca instituție, să colaborăm cu Primăria Generală în ideea de a rezolva problemele acestui oraș, și anume fluidizarea traficului, care lăsând la o parte disconfortul, generează poluare. Respirăm otravă. (...) (...) Astăzi, și o spun cu foarte mult regret, nimeni nu are nevoie de scandal, eu nu-mi doresc așa ceva, îmi doresc colaborare. Sunt deschis la orice discuție pentru a rezolva impasul în care ne aflăm. Eu am aici am o plângere penală împotriva primarului general și împotriva persoanei fizice care se numește Nicușor Dan de abuz în serviciu și instigare la abuz în serviciu" a explicat Robert Negoiță, la ieșirea de la Parchet.

Declarațiile de presă ale edilului au fost întrerupte de protestatarul Marian Ceaușescu, iar între cei 2 a avut loc un schimb virulent de replici.