"Astazi ii ducem domnului Bolos o scrisoare cu intrebari formale ca sa fie obligat sa recunoasca ca i-a mintit pe romani si ca sunt afectati de taxa pe boala si pacientii oncologici, si copii cu cancer si cele care au sarcini cu risc si au nevoie de cateva zile de repaos.

In ciuda faptului ca au impovarat bolnavii cu aceste taxe suplimentare, din informatiile pe care le avem noi acum, banii investiti nu au fost folositi in cresterea calitatii sanatatii in niciun fel", a declarat deputata USR PLUS Oana Țoiu.

Citește și Dominic Fritz, primarul reziștilor, a furat startul campaniei electorale și a fost AMENDAT