Întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, la Oradea, dacă va fi schimbat din funcţie la rotativa guvernamentală, Alexandru Rafila a subliniat că nu are informaţii şi că aşteaptă finalul negocierilor politice.

”Nu am informaţii în acest sens şi o să vedem, nu are niciun rost să facem niciun fel de speculaţii legate de componenţa guvernului, până când negocierile politice se termină, nu am niciun fel de îngrijorare sau de stres. E normal ca atunci când apare un nou guvern, acesta să aibă o componenţă stabilită conform unei înţelegeri politice şi sunt convins că această înţelegere politică se va încheia până la sfârşitul acestei luni şi lucrurile vor intra cât mai rapid în echilibru şi nu va exista niciun fel de stare de provizorat”, a declarat Rafila.

Întrebat, de asemenea, dacă îşi doreşte să rămână în funcţie, Rafila a explicat că îşi doreşte ca proiectele sale să fie realizate.

”Eu sunt un om responsabil. Singurul lucru pe care mi-l doresc este ca aceste proiecte pe care le-am început, să continue şi, mai ales, să se realizeze. Nu are importanţă cine este la Ministerul Sănătăţii, dar nu trebuie să avem o abordare în care de fiecare dată când vine un nou ministru, proiectele se blochează sau se încep alte proiecte decât cele care trebuiau să continue. Noi avem o responsabilitate pentru cetăţeni, pentru pacienţi, ei nu au opţiuni politice, au nevoi de servicii de sănătate şi noi trebuie să facem în aşa fel încât aceste lucruri să se şi întâmple”, a mai spus Rafila.