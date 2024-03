"Cred ca e momentul sa dam startul unei schimbari si sa avem un om nou pentru o administratie pe care o vrem noua, odata cu acest an electoral efervescent. Candidatul propus pentru Primăria Municipiului Giurgiu este Liliana Ciobanu, iar pentru președinția Consiliului Județean, Dan Cosmin Badea, cu o carieră în avocatură de 19 ani", a spus Simona Man, secretarul general al Partidului Umanist Social Liberal.

Secretarul general al Partidului Umanist Social Liberal are convingerea că noii candidați vor pune lucrurile la punct pe scena politică și vor avea curajul să își asume candidaturile.

"Avem demnitate, onoare, curaj. Eu va spun ca vin cu o inima buna si cu un suflet mare. Vom avea foarte mult de munca. Va fi cu totul si cu totul altceva, voi decide de una singura ce voi face in Giurgiu, nu voi avea pe cineva care sa-mi traga sforile in spate. Va am pe voi, giurgiuvenii, care va doriti schimbarea", a spus Liliana Ciobanu - candidat PUSL la Primăria Municipiului Giurgiu.

Promisiunea candidatului umanist pentru președinția Consiliului Județean Giurgiu a fost una singură: că va face politică doar pentru oameni.

"Am dat totul in carier amea, am intrat in politica pentru a da totul", a spus Dan Cosmin Badea - candidat Presedinte Consiliul Județean Giurgiu.

"A venit clipa in care trebuie sa spunem pe nume. A venit clipa in care nu avem frica de nimeni si de nimic pentru ca uniti, cei care sunteti nepastuiti si ati suferit acesti 30 de ani de trazitie, dvs. contabilizati si sunteti Curtea de conturi a politicienilor", a spus Cristian Popescu Piedone.