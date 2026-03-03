PSD Alba: „Nu votăm Bugetul pe 2026 fără măsuri clare pentru pensionari, mame și persoane vulnerabile”

Organizația Partidul Social Democrat Alba anunță că nu va susține Bugetul de stat pe 2026 dacă acesta nu va include măsuri clare pentru categoriile vulnerabile. Reprezentanții formațiunii susțin că documentul trebuie să reflecte „nevoile reale ale oamenilor”, în special ale celor afectați de măsurile de austeritate adoptate anul trecut.

PSD afirmă că întârzierea adoptării bugetului nu îi aparține, ci este cauzată de refuzul altor actori politici de a accepta măsurile sociale propuse. Potrivit organizației, prioritare în Bugetul 2026 sunt: sprijinul pentru pensionarii cu venituri mici, ajutoare pentru mame și copii din familii vulnerabile, precum și măsuri dedicate persoanelor cu dizabilități.

„Nu poți cere votul PSD ignorând problemele oamenilor”

„Poziția Partidului Social Democrat este clară: nu vom vota un buget în care nu se regăsesc prioritățile alegătorilor noștri – oameni care au fost printre cei mai afectați de măsurile de austeritate de anul trecut. Este firesc și legitim să ne apărăm electoratul. Asta înseamnă democrație. Întârzierea adoptării bugetului nu este din cauza PSD, ci a celor care refuză măsurile sociale propuse. Nu poți cere votul PSD dacă ignori problemele oamenilor pe care îi reprezentăm”, a transmis PSD Alba pe Facebook.

Advertising

Advertising

Care sunt cerințele PSD privind bugetul pe 2026

În ceea ce privește finanțarea acestor politici, social-democrații susțin că resursele provin din veniturile statului din taxe și impozite, iar diferența este dată de decizia politică privind distribuirea lor. PSD propune ca toate taxele colectate la nivel local să rămână la unitățile administrativ-teritoriale și să fie folosite pentru dezvoltare și servicii publice.

Totodată, organizația formulează trei solicitări în procesul de elaborare a bugetului: alocarea resurselor necesare pentru măsurile sociale, menținerea bugetului Ministerului Dezvoltării cel puțin la nivelul anului precedent și garantarea faptului că nicio unitate administrativ-teritorială nu va primi fonduri mai mici decât cele cuvenite.