Se conturează tot mai mult idee că am putea vorbi despre un nou partid în cazul lui Nicușor Dan, și asta deoarece în acest moment USR nu îl mai poate susține pe actualul președinte. Asta, pe de o parte, ca urmare a rezultatului pe care l-a obținut Cătălin Drulă la alegerile pentru Primăria generală a Capitalei iar, pe de altă parte, ca urmare a scandalurilor în care este implicat acest partid.

Reamintim aici despre modul în care a plecat Ionuț Moșteanu din funcția de la Ministerul Apărării, dar și despre scandalul care o are în centrul său pe ministra Mediului Diana Buzoianu. Vorbim despre criza apei din județul Prahova, acolo unde peste 100.000 de oameni nu au apă nici până în acest moment, în ciuda promisiunilor că situația se va rezolva. S-a cerut demisia ministrului Mediului, demisie care însă nu a venit. Este de văzut ce se va întâmpla. Surse politice, citate de Realitatea PLUS, vorbesc însă despre faptul că Nicușor Dan ar putea să aibă alt partid.