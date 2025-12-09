Nicușor Dan, tot mai aproape de un nou PARTID, după eșecul USR la alegeri - SURSE

Nicușor Dan, tot mai aproape de un nou PARTID, după eșecul USR la alegeri/ Arhivă foto
Un nou partid s-ar putea contura în jurul lui Nicusor Dan după eșecul lui Cătălin Drulă la alegerile pentru Capitală. Rezistul a pierdut rușinos chiar în fieful lui Nicușor Dan, iar asta arată clar că românii nu îi mai vor pe reziști în fruntea țării. Despre noul partid se vorbește deja de câteva luni, iar după eșecul de la Capitală această idee prinde contur. Actualul USR nu îl mai poate ajuta prea mult pe președinte, iar în acest moment Nicușor Dan are o ocazie bună să reorganizeze partidul. 

Se conturează tot mai mult idee că am putea vorbi despre un nou partid în cazul lui Nicușor Dan, și asta deoarece în acest moment USR nu îl mai poate susține pe actualul președinte. Asta, pe de o parte, ca urmare a rezultatului pe care l-a obținut Cătălin Drulă la alegerile pentru Primăria generală a Capitalei iar, pe de altă parte, ca urmare a scandalurilor în care este implicat acest partid. 

Reamintim aici despre modul în care a plecat Ionuț Moșteanu din funcția de la Ministerul Apărării, dar și despre scandalul care o are în centrul său pe ministra Mediului Diana Buzoianu. Vorbim despre criza apei din județul Prahova, acolo unde peste 100.000 de oameni nu au apă nici până în acest moment, în ciuda promisiunilor că situația se va rezolva. S-a cerut demisia ministrului Mediului, demisie care însă nu a venit. Este de văzut ce se va întâmpla. Surse politice, citate de Realitatea PLUS, vorbesc însă despre faptul că Nicușor Dan ar putea să aibă alt partid.  