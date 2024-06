Reporter: Știu că sunteți un om credincios, cum faceți duminică, mergeți la Biserică prima dată sau la vot?

Nicolae Ciucă: La vot! Și apoi mergem și la slujbă și la partid, avem nevoie să asigurăm coerența aceasta a mobilizării și organizării partidului. Așteptăm rezultatele de pe 9 seara, care sper să fie unele foarte bune și doresc să subliniez că am fost în țară în această perioadă. A fost remarcabil modul în care s-a mobilizat partidul și campania care s-a făcut la nivelul fiecărei filiale. Am mers în fiecare filială pentru a le mulțumi tuturor și ceea ce este important este unitatea la nivelul fiecărei filiale. Vorbeam de mobilizare, organizare – toate acestea s-au derulat cât se poate de coerent în interiorul partidului și nu o spun pentru că este ultima zi de campanie, ci pentru că am văzut-o de la oameni.

Reporter: Cum vi se adresează oamenii pe stradă?

Nicolae Ciucă: Se folosește prea puțin apelativul profesional. Suntem oameni și mi-a plăcut aproprierea si abordarea umană. Să fie cât se poate de deschis, de liber la dialog. Ceea ce s-a realizat în administrațiile locale, s-a realizat pe baza dialogul și a menținerii contactului cu cetățenii. Indiferent de nivelul de admistrație, trebuie să avem legătură cu oamenii. În marea majoritate a fost o campanie decentă, este important și pentru cetățeni, dar și pentru clasa politică.

Reporter: A fost cea mai liniștită campanie din ultimii ani. În țară PSD și PNL au mai avut mici altercații. Cum ați reușit să țineți lucrurile sub control?

Nicolae Ciucă: Venim după aproape 3 ani de guvernare sub auspiciul unei Coaliții. Am reușit de la nivel central să transmitem acest mesaj și am avut ca abordare strategică în campanie mesajul constructiv, pe fapte, nu cel negativ, pentru că nu ne folosește la nimic. Discuțiile cu cetățenii, de cele mai multe ori, se opreau pe subiectul siguranței. Vrem siguranță, stabilitate.

Reporter: Primul lucru văzut în campanie a fost că cetețenii vor securitate, siguranță

Nicolae Ciucă: Da, apreciau modul echilibrat. De aceea și campania a fost planificată sub auspiciul acestui echilibru. Este datoria noastră să dăm acest mesaj către oameni. Poporul român nu este un popor violent, nu am avut violența ca o caracteristică. Am știut să depășim momentele grele.

Reporter: Mai eixstă solidaritate la români?

Nicolae Ciucă: Există, solidaritatea este o virtute. Este una dintre virtuțile pe care noi, cei din PNL, le vorbim la întâlnirile cu oamenii.

Reporter: În toată Europa s-a vorbit despre europarlamentare, în România 2 săptămâni am vorbit doar despre locale și în ultimele două săptămână doar despre scandalul generalilor.

Nicolae Ciucă: A fost o idee bună comasarea pentru că am reușit să avem un interes mai mare al cetățenilor pentru această fază a alegerilor din 2024. Au fost calibrate, din punctul nostru de vedere, ambele obiective pentru a putea să avem o campanie cât se poate de articulată la nivel local, dar și la nivel de alegeri europarlamentare. Europarlamentarii au fost mereu la TV. Este important să discutăm despre europarlamentare, în Europa este o temere de creștere a partidelor populiste și extremiste. Nu este un lucru liniștitor, la noi avem aceleași obiective. Facem apel la oameni să voteze rațional, să voteze partidele echilibrate. In toate aceste probleme, România este țara cu creștere economică. Este normal să venim și să vorbim despre alegerile europarlamentare, am stabilit să avem o listă comună. Trebuie să aibă ca obiective: continuare politicii de coeziune. Toate aceste obiective realizate. La Cluj s-a finalizat terminalul de la Aeroportul din Cluj, vorbim de Metroul din Cluj. Timișoara, pe vremea domnului Robu, a existat un proiect care a fost abandonat de noua administrație, a fost proiect pentru metrou. Sperăm ca domnul Robu să fie reales și să reia acest obiectiv. Este absolut necesar

Reporter: Lista este comună, aveți o țintă pentru procentul de duminică?

Nicolae Ciucă: Noi am discutat de cum am anunțat lista comună, țina noastră este 50%+1 din numărul de locuri. Am muncit și muncim în continuare pentru a avea un rezultat foarte bun. Ne dorim să câștigăm alegerile locale. PNL a câștigat alegerile locale și în 2020.

Reporter: Nu aveți și reproșuri pentru mobilizare? Nu o să existe și măsuri pentru cei ce o să fie sub țintă?

Nicolae Ciucă: Sunt foarte mulțumit de cum s-a derulat campania. PNL va avea un scor foarte bun. Să ne aducem aminte previziunile legate de PNL, după 5 ani de guvernare, PNL este acel la ce a asigurat prezenta la Guvernare, nu este ușor. Guvernarea erodează, guvernarea are anumite obiective care se îndeplinesc, unele care nu se îndeplinesc. Rațional, dacă ne uităm la modul în care am luat decizii și am contribuit la tot ceea ce a însemnat actul executivului, cetățenii ne-au dat încredere. Au fost alături de noi și o să fie alături de noi și pe 9 iunie.

Reporter: Antreprenoriatul nu prea v-a apreciat pentru majorarea de taxe și impozite.

Nicolae Ciucă: Știu care este supărarea, am discutat-o. PNL, în această guvernare, a fost cel ce a protejat cota unică de impozitare, am păstrat acelați procent la TVA-19%, 5% la alimente și medicamente. Am apărat pilonul ll de pensii, a fost protejat și apărat. Trebuie să vedeți modul în care am sprijinit fermierii și agricultura din România. Am asigurat un program de 200 de milioane de euro pentru procesatori. Dincolo de acest program, am mai avut încă un program de 300 de milioane de euro, capital de lucru. Mediul antreprenorial este contribuitor principal la bugetul de stat. Noi trebuie să lăsăm libertatea mediului de afaceri să se miște. Am susținut și susținem nevoia de a sprijini tot ce ține de dezvoltarea economică. Am reușit să facem cea mai mare absorbție de fonduri europene. Am convins partenerii străini, am avut cea mai mare sumă de investiții străine directe în România. Am susținut și susținem investițiile. Mediul de afaceri trebuie susținut.

Reporter: Domnul Boloș anunță noi taxe de anul viitor.

Nicolae Ciucă: Nu, nu anunță. Eu am vorbit cu domnul Boloș și nu anunță noi taxe. Nu trebuie pentru că avem soluții. Sunt atât de mulți bani europeni, dacă nu îi luăm, atunci, da, suntem de criticat.

Reporter: Credeți că la alegerile prezidențiale o să mergeți cu candidat comun cu PSD?

Nicolae Ciucă: Eu vă pot spune ce va face PNL. PNL o să aibă propiul candidat la prezidențiale, așa cred că o să facă și PSD. Sunt principalele partide din România și cred că cele două partide o să aibă candidatul său. Nu mi se pare că am văzut vreo problemă din punctul de vedere al menținerii stabilității.

Reporter: Cine o să fie candidatul PNL la prezidențiale?

Nicolae Ciucă: După ce se finalizează alegerile locale și parlamentare, o să avem analiză la nivelul partidului și cum este normal, sunt proceduri prin care forurile de conducere o să stabilească cine o să candideze. Este absolut obligatoriu să fie un Congres pentru a stabili cine o să fie candidatul. Nu o să fie mai târziu de prima decată a lunii iulie.

Reporter: Întrebat domnul Ciolacu, ce preț ar plăti ca Coaliția să funcționeze și după prezidențiale, a spus că ar plăti orice preț.

Nicolae Ciucă: Susțin faptul că România nu poate să își permită să intre într-o vâltoare a luptei politice și a desfacerii acestei stabilități pentru orgolii personale sau de partid. Trebuie să punem mai presus de orice România. Coaliția trebuie să meargă mai departe.

Reporter: Când o să candidați si dvs și dl Ciolacu la prezidențiale, va rezista prietenia unei competiții electorale?

Nicolae Ciucă: Din perspectiva mea, da. O să fie o campanie civilizată.

Reporter: Dacă o să fiți ales președinte, îl doriți pe domnul Ciolacu premier?

Nicolae Ciucă: Până acolo mai este cale. Dacă se va menține aceeași formulă de Coaliție o să negociem toate funcțiile. Nu cred că trebuie să nominalizăm pe cineva acum.

Reporter: Excludeți alianța cu alt partid din România?

Nicolae Ciucă: În actualul context, trebuie să vedem care sunt rezultatele. Am avut și alte formațiuni politice în actuala Coaliție. Nu aș merge de la început că nu mai discutăm cu nimeni. Trebuie să discutăm, avem nevoie de dialog.

Reporter: Ce facem cu reforma statului? Este necesară?

Nicolae Ciucă: Este clar că România trebuie să se modernizeze, este un proces început deja. Sunt perspective despre care s-a discutat în toate dezbaterile politice. Sunt ministere și instituții care deja au realizat acest proces de reformă. Nu printr-o măsură de reformă se asigură modernizarea unei instituții sau a unei țări. Este un proces continuu de adaptare. PNRR este un program prin care suntem obligați să realizăm reforme la nivelul UE. Aderarea la OCDE, acolo suntem în proces, avem perspective ca la finalul 2025, foarte optimist, putem să devenim membru cu drepturi depline. Asta rerezintă un salt uriaș. Doar dacă ne uităm la standarde, ele trebuie implementate. Ați văzut rapoartele făcute de OCDE. Sunt mai mulți vectori care ne obligă să facem aceste reforme. Nu putem să stăm în aceeași linie lentă. Trebuie să venim către cetățeni cu servicii de calitate. Digitalizarea presupune ca și cei mai experimentați dintre noi, să poată să folosească. Este vorba de acest proces de a pregăti populația să folosească sistemele digitale. În acest moment, funcționează foarte bine e-factura și radarul mărfii. Putem să vedem că colectările pe lunile ianuarie-mai au crescut cu 15-17%. Este deja un progres realizat și toate măsurile care s-au luat aoclo și o să se ia o să imbunătățească funamental activitatea ANAF. La acest nivel, reformele nu se întâmplă de azi pe mâine.

Reporter: Antreprenorii din România au de ce să se teama, de noi majorări de taxe și impozite după alegerile prezidențiale sau parlamentare?

Nicolae Ciucă: O să facem ceea ce am angajat în fata mediului de afaceri. Suntem obligați prin PNRR să rescriem codul fiscal. Eu le-am promis că nu o să rescriem acest cod, fără ca mediul de afaceri să nu fie consultat. Ne-au cerut două locuri: să se stea de vorbă cu ei și să existe predictibilitate. Nu se pune problema majorării TVA. Actuala cotă unică de impozitare încă mai are spațiu de lucru. Vreau să vă spun că în fața noastră, pe masă, sunt peste 80 de miliarde bani ce trebuie atrași, până în 2027-2029. Este singura noastră șansă să asigurăm dinamica creșterii economice. Banii din PNRR, banii din fondurile de coeziune, fonduri de modrnizare – aceștia sunt bani care trebuie să intre în țară. L-am rugat pe domnul Boloș să facă analiza, noi avem 9,4 miliarde de euro în țară, din acești bani s-au cheltuit aproximativ 25% și sunt proiecte în derulare. Nu trebuie să venim să taxăm mediul de afaceri. Trebuie să-l sprijinăm. Noi avem nevoie să stabilim capitalul românesc.

Reporter: „Un ostaș în slujba țării”. De unde a plecat povestea afișelor publicitare?

Nicolae Ciucă: Sper să reușesc, cât mai curând, încă lucrez la ea, lucrăm pentru că lucrez cu o echipă. Nu este altceva decât o mărturisire a vieții. O mărturisire despre tot ceea ce am realizat. Când am preluat mandatul la PNL cineva a zis că ,,Unitatea Militară PNL”. Este un partid de oameni puternici, inteligenți. Nu a fost nevoie să-i organizez eu, am demonstrat că PNL nu este Unitate Militară. S-au mai făcut anumite corecturi la ceea ce înseamnă, înclusiv la nivel de filiale, am venit cu lideri noi. Nu mai este arest de mult în Armată, s-a scos de mult din măsurile disciplinare. Nu este vorba despre așa ceva, avem oameni decenți, avem experintă.

Reporter: Rusia poate să folosească metode hibride pentru a influența alegerile din țara noastră?

Nicolae Ciucă: Nu vorbim despre perspectiva folosirii instrumentelor hibride, ci deja vorbim despre folosirea lor pentru a influența percepții, a dezinforma, pentru a priva de informații corecte. Obiectul nu este decât acela al slăbirii coeziunii UE, al slăbirii unității NATO. România, în regiunea Mării Negre, este cea mai stabilă, este un partener cu care se poate discuta despre orice fel de problemă, orice fel de angajament. Am văzut măsurile de apărare și întărire, care au vizat România, pentru a da siguranță că România este parte a tuturor soluțiilor de apărare. Avem nevoie să ne jucăm acest rol, să consolidăm acest profil.

Reporter: Credeți că ar trebui să imprumutăm Ucrainei un sistem Patriot?

Nicolae Ciucă: În acest moment, decizia și analiza se realizează la nivelul instituițiilor din CSAT. Eu am inteles declaratia domnului Iohannis că va analiza si va lua o decizie în acest sens. Nu se va întâmpla să fie slăbită capacitatea de apărare a țării. Dacă dăm ceva să primim ceva în schimb. Este singurul mesaj pe care președintele țării l-a dat.

Reporter: Mai are șanse domnul Iohannis la NATO?

Nicolae Ciucă: Eu îmi doresc ca România să fie considerată un partener relevant și în funcțiile de top job la instituțiile la care noi suntem parte. Se discută despre partea de reprezentare a României și eu mi-as dori ca România să fie considerată, apreciată la adevăratul rol pe care îl joacă. Președintele României să primească această funcție pentru Românie.

Reporter: Dacă o să ajungeți președintele României, premierul României, o să forțați aderarea Moldovei la UE?

Nicolae Ciucă: Facem lucrul acesta de foarte mult timp. De când am avut ocazia să relaționez cu Republica Moldova, am făcut tot ce a fost omenește posibil să sprijinim, să-i ajutăm ca să se poată înscrie pe acest parcurs european. La toate întâlnirile, discuții am vorbit despre Republica Moldova, după Ucraina prezintă cel mai mare grad de vulnerabiliate. Noi trebuie să-i sprijinim, dincolo de relația frățească este absolut o recunoaștere a tuturor sacrificiilor făcute să reziste.

Reporter: Marea Britanie vrea să reintroducă sistemul militar obligatoriu, ministrul din Germania ne spune să fim pregătiți de război. Credeți că o să avem război în Europa?

Nicolae Ciucă: Război în Europa există, în Ucraina. Război despre care nimeni nu mai voia să creadă că este posibil, iată, este posibil. Nu mă arunc să vin cu astfel de ipoteze. Dacă vrei pace pregătește-te pentru război. Avem nevoie să întărim toate capacitățile de apărare. Dacă suntem puternici este prima opțiune pe care trebuie să o avem, descurajarea prin creșterea puterii de apărare.

Reporter: Cine câștigă alegerile la București?

Nicolae Ciucă: Aș vrea să câștige Sebastian Burduja. A fost singurul care a venit cu un proiect, cu o echipă profesionistă. A avut o campanie muncită. PNL și-a pus toată încrederea și apreciem că Sebastian și-a asumat să candideze intrând în această cursă foarte târziu.