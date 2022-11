„L-am asigurat pe Ihor Prokopchuk, ambasadorul Ucrainei în România, că România continuă să fie alături de Ucraina pe drumul său spre pace, libertate și reconstrucție”, scrie Nicolae Ciucă pe Twitter.

Nicolae Ciucă a avut, luni dimineață, la Palatul Victoria, o întrevedere cu ambasadorul Ucrainei în România, Ihor Prokopchuk.

PM @NicolaeCiuca: I assured Ihor Prokopchuk, the 🇺🇦 Ambassador to Romania, that 🇷🇴 continues to stand with 🇺🇦 on its path towards peace, freedom and reconstruction. #Solidarity pic.twitter.com/baNzRoSps9