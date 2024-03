Astăzi, președintele PNL, împreună cu secretarul general Lucian Bode și prim-vicepreședintele Rareș Bogdan, au vizitat unul dintre lanțurile de abatoare din Catalonia cu cei mai mulți români angajați. Mai precis, jumătate dintre cei aproape 400 de angajați sunt români. Liderii PNL au discutat cu aceștia despre condițiile de muncă ale românilor din diaspora spaniolă, de relația cu angajatorii, dar și de problemele pe care le întâmpină.

Este important de precizat că românii din Spania vor beneficia în curând de dubla cetățenie, un obiectiv important pentru aceștia.

Demersurile pentru obținerea dublei cetățenii au fost demarate de Nicolae Ciucă în urma unei vizite a acestuia în calitate de premier. La acel moment, premierul Nicolae Ciucă și premierul spaniol Pedro Sanchez au stabilit înființarea unui grup de lucru în acest scop.

"Am întâlnit astăzi români extraordinari, care locuiesc și muncesc în zona Barcelonei. Am vizitat un abator al Carniques Celra, care are jumătate dintre angajați de origine română. De altfel, compania este cel mai mare angajator de cetățeni români din regiunea Cataloniei.

Cei cu care am discutat mi-au spus că, în această fabrică modernă, au condiții bune de muncă și venituri care le permit să trimită bani acasă. Sunt mândri de calitatea muncii lor și de faptul că produsele pe care le fac aici sunt apreciate pe toate continentele.