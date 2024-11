„Cu PNL la guvernare, cu dreapta la guvernare, viitorul României va arăta bine pentru că noi am știut și am demonstrat în această perioadă că, pe timpul guvernării noastre, s-a reușit o absorbție de fonduri europene, cea mai mare din istorie de până acum, 11,3 miliarde de euro, o cincime din cât a absorbit România din 2007 până în 2022. Am reușit să câștigăm încrederea investitorilor străini, cea mai mare sumă de investiții străine directe 10,4 miliarde în 2022, am reușit pentru prima dată în istoria post -decembristă a României să avem o creștere economică sănătoasă.

A fost pentru prima dată când raportul creșterii economice bazată pe investiții l-a depășit pe cel al creșterii economice bazate pe consum, 2,8 investiții versus 2,2 consum, ca atare acesta este modelul pe care noi îl propunem.

Venim în continuare cu cota unică. Cota unică nu este un moft. Cota unică are în continuare spațiu de lucru, de eficiență pe următori 10 ani, pentru că aici este vorba de recuperarea decalajului dintre mediul de afaceri din România și cel din țările dezvoltate. Este vorba de continuarea creșterii și consolidării clasei de mijloc în mediu urban și totodată luarea tuturor măsurilor pentru constituirea și dezvoltarea clasei de mijloc în mediu rural. De asemenea, menținerea plafonului la micro-întreprinderi. Noi ne-am propus prin programul de guvernare PNL să creştem numărul de locuri de muncă, sa ajungem să avem în plus 400.000 de locuri de muncă”, a declarat Nicolae Ciucă.

Salariul mediu, de la 5.000 de lei la 7.000 de lei

„Noi ne-am propus să creştem salariul mediu de la 5.000 de lei la 7.000 de lei. În momentul de faţă sunt doar câteva localități în țară unde discutăm despre un venit mediu net de peste 5.000 adică peste 1000 de euro”, a spus președintele PNL.

Despre cele 1000 de zile de război, candidatul PNL crede că Ucraina trebuie sprijinită în continuare: „Situația este cât se poate de dificilă, de complicată și am văzut că există așa o afluență de păreri, legată de ceea ce ar putea să se întâmple, și am văzut și sfaturi. Am văzut candidați care nu știu să facă diferența între acord de pace și capitulare. Ucraina trebuie sprijinită. Ucraina trebuie ajutată pentru că Ucraina luptă pentru propriul teritoriu, luptă pentru propria suveranitate, pentru propria independență și apără întreg teritoriul UE. Ceea ce îmi doresc cu adevărat este să se găsească o soluție de pace, dar nu orice pace. Sunt prevederi ale Cărții Națiunilor Unite, care trebuie să fie luate în considerare, sunt o serie întreagă de legi și tratate internaționale care trebuie analizate de specialiști. Războiul este una dintre cele mai mari orori ale umanității, ca atare sunt un susținător deplin al păcii, am fost în astfel de situații, nu-mi doresc să mai fiu niciodată și nu-mi doresc să fie nimeni în astfel de situații, ca atare, este important să fim în măsură să gestionăm pacea”, a spus candidatul PNL.

Nicolae Ciucă: Remiterile din diaspora au fost egale cu absorbția de fonduri europene în 2022

Mesajul lui Nicolae Ciucă pentru cei 6,5 milioane de români care trăiesc și muncesc în străinătate este unul de recunoaștere a ajutorului dat economiei românești: “În primul rând trebuie să le acordăm recunoașterea noastre pentru ceea ce au făcut și fac în continuare pentru România și pentru economia din România. Remiterile din diaspora au fost egale cu absorbția de fonduri europene în 2022. Românii din diaspora au trimis 11,3 miliarde de euro în țară. Asta înseamnă aproape 3% din PIB. Este cel mai mare investitor, este corect. Cel mai mare. Ce trebuie să facem ca ei să revină acasă? Unii au început să revină acasă și le mulțumim. Asta pentru că vin și au încredere în România și investesc în România pentru că au strânși niște bănuți acolo, au acumulat niște deprinderi și experiențe pe care vor să le replice în țara noastră, în România. Dar eu consider că datoria noastră este ca fiecare metru de autostradă pe care îl facem, fiecare școală, fiecare creșă, fiecare cămin, fiecare spital sau dispensar pe care le construim, fiecare serviciu pe care îl punem la dispoziția populației, digitalizarea, micșorarea acestei distanțe între cetățean și administrație, îi va face pe români să revină acasă”.

Nicolae Ciucă, despre vizitele lui Marcel Ciolacu la Monaco: Era normal să nu ne mintă

Cazul Nordis, în care este implicat premierul Marcel Ciolacu, este pentru Nicolae Ciucă descalificant din partea PSD și a candidatului PSD la președinție.

Întrebat când a aflat despre povestea Nordis, acesta a răspuns: „Când a aflat toată lumea, din presă. Este absolut descalificant, în primul rând pentru Marcel Ciolacu, pentru PSD, pentru că toată această afacere este sub protecția lor. Vreau să vă spun că am avut o întâlnire cu reprezentanții celor care au fost păgubiți. Sunt oameni de bună credință, sunt români din țară și din diaspora. Mai mult decât atât, am aflat că sunt și străini care la îndemnul românilor din diaspora au crezut în acest proiect. Și faptul că am fost efectiv înșelați pentru că până la urmă nu discutăm decât despre o înșelătorie. Este o spirală înșelătoriei mai sofisticată decât FNI. Oamenii mi-au spus că, de exemplu, unul dintre ei s-a dus să-și vadă apartamentul cu două camere pe care și-l cumpărase. L-au prezentat și au zis să vină peste două, trei săptămâni să finalizeze documentele de preluare a apartamentului. Când s-a dus, nu a mai recunoscut, nu mai era apartamentul respectiv, îl transformaseră în două garsoniere și ca atare nu mai avea ce să cumpere. Mai mult decât atât, au existat locuințe care au fost vândute și la 2, 3 cumpărători. Unele dintre spații au fost transformate pentru a fi folosite în regim hotelier. Adică sunt chestiuni care trebuie să fie elucidate, nu este posibil așa ceva”.

Despre vizitele lui Marcel Ciolacu la Monaco, Nicolae Ciucă afirmă că “în primul rând, cred că era foarte normal să nu ne mintă. Vorbim de asumare. Nu poți să vii să le ceri românilor votul, că vrei să le fii președinte și nu ai curaj să le spui că ai fost într-o astfel de situație. Prima dată spui că nu ai fost, a doua oară spui că ai fi fost la Formula 1, a treia oară că ți-ai fi plătit biletul și aflăm din presă că până la urmă toată această escapadă a fost plătită de către firma Nordis. Este absolut degradant”, a spus Nicolae Ciucă.