"Eu am mare incredere in acest demers si sunt convins ca si cetatenii Romaniei vad in aceasta lista comuna un angajament al celor doua partide pentru Romania", a afirmat liberalul.

Intrebat daca aceasta alianta este primul pas catre o noua uniune social-democrata, respectiv daca analizeaza scenariul in care cele doua partide sa-si imparta functiile de putere, liderul PNL a raspuns:

"Nu s-a modificat nimic de cand am discutat si am raspuns la aceasta intrebare. Am fost la acel sediu pentru era singurul liber si in momentul de fata, impreuna, asteptam sa vedem care va fi decizia si votul de incredere pe care-l vom primi de la romani. Acum, in sediul de langa Arcul de Triumf, functioneaza alianta electorala pentru alegerile europarlamentare".

Cat priveste reprezentarea minora a femeilor pe lista aliantei, Ciuca a aratat:

"De fiecare data s-a discutat acest subiect si problema egalitatii de gen pentru listele la europarlamentare, pentru candidatii la alegerile locale. Asa cum spuneam, s-a discutat de un anumit prag - sa ajungem la 30%. A fost un angajament discutat de fiecare dintre noi. Am reusit sa realizam asta in guvernul actual. Ceea ce s-a petrecut la listele pe care le-ati vazut este clar ca fata de data trecuta avem o crestere. Nu e cea pe care ne-am dori-o si am fi vrut sa avem acea reprezentare a doamnelor si domnisoarelor pe lista la europarlamentare, dar s-a facut un pas inainte. Astea au fost propunerile. Lista e cea pe care o vedem cu totii".

Intrebat despre posibila sa candidatura la alegerile prezidentiale, Nicolae Ciuca a afirmat:

"Nu am facut lucruri gratuite, nu am plecat pe astfel de mesaje si pe imbolduri care sunt absolut emotionale. Personal, m- am angajat intr-un proiect. Fara un proiect solid care sa genereze motivatia personala, in primul rand, si apoi sa beneficieze de sustinere, nu voi face pasul".

