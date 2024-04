Vorbim de alegerile locale, aici existand tensiuni uriase ce pornesc de la migratia primarilor, care continua si acum, desi au fost transmise semnale din partea liderilor Coalitiei, in special din partea liberalilor, care nu spus ca nu si-ar mai dori sa continue acest fenomen.

Liderul PNL Nicolae Ciuca spunea ca nu este de acord cu aceste mutari de la un partid la altul. Stim ca cei doi lideri s-au inteles in secret ca PNL si PSD sa nu-si mai ia reciproc primarii, dar nu s-a mai intamplat acest lucru.

Liderii celor doua partide trebuie sa ia cat mai curand o decizie in ceea ce privesc primariile asupra carora nu s-au inteles pana acum, si asta deoarece astazi merg sa depunsa semnaturile pentru lista la europarlamentare, dar nu si pentru lista la alegerile locale, ambele urmand sa aiba loc la aceeasi data - 9 iunie. In curand, este de asteptat sa vedem o decizie si in aceasta privinta.

Tensiuni exista si in ceea ce priveste alegerile prezidentiale. Am vazut semnale contradictorii din partea liderilor Coalitiei. Pe de o parte, liderii social-democrati au transmis ca, cel mai probabil, vom vedea o alianta PSD-PNL si la alegerile prezidentiale. Potrivit acestora, cel mai probabil un candidat comun. Spunea si Vasile Dancu ca se asteapta ca se asteapta ca aceasta sa fie concluzia negocierilor din Coalitie. Daca ne uitam insa in tabara liberala, Rares Bogdan a spus de mai multe ori ca Nicolae Ciuca trebuie sa candideze neaparat pentru functia de presedinte al tarii.

Stim ca si social-democratii fac presiuni ca Marcel Ciolacu sa fie candidatul pentru prezidentiale. Vom vedea, deci, negocieri foarte dure pe marginea acestui subiect.

Liderii din cele doua partide spuneau ca aceste negocieri vor fi purtate dupa alegerile locale si europarlamentare. Cu toate astea, ele se poarta chiar daca nu direct, ci indirect, liderii din cele doua partide transmitand fiecare ca vor sa ocupe acel loc de la Cotroceni.