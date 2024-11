"Trecand peste toate chestiile care incearca sa abata atentia, noi trebuie sa vedeme duminica seara si sper ca vom vedea corect in urma exit poll-ului - cine a catigat alegerile. De fapt, cine a intrat in turul 2 pentru ca toata lupta pe care o vedem de 3 saptamani sa da in jurul acestei idei: cine intra cu Cioalcu in turul doi? E foarte important si va felicit pentru faptul ca faceti un exit poll.

Cred ca exit poll-urile sunt foarte bune pentru ca ele, avand loc in timpul numararii voturilor, mai calmeaza lucrurile, ma calmeza pe cei care sunt hotarati sa iasa lucrurile altfel decat au votat oamenii, pentru ca sunt si oamenii de genul asta.

Exit poll-ul este un instrument de a afla adevarul mai devreme. E adevart ca au mai fost si exit poll-uri gresite. Nu la cei de care vorbim. Eu in Avangarde am incredere in ei. Si INSOMAR-ul pe care l-ai reactivat spre ca va fi la nivelul la care a fost cu multi ani in urma. Ma bucur si te felicit pentru treaba asta.

Va fi un ajutor important pentru populatia din Romania ca in seara alegerilor, dupa inchiderea urnelor, sa aiba o imagine cat mai clara aceea ce s-a intamplat. Duminica e o zi imptortanta, de fapt, fiind inaitea alegerilor parlamentare va avea rezultatul o influenta foarte puternica asupra rezultatului din duminica urmatoare. Dupa aceea, ultimul tur e cireasa de pe tor", a explicat analistul politic.

Intrebat cum comenteaza afirmatia premierului Marcel Ciolacu, care spune ca nu e sigur ca va ajunge cu certitudine in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, Miron Mitrea a raspuns: "Un moment politic. Marcel Ciolacu e politician. In mod evident, nimeni nu poate sa aiba convingerea ca va ajunge Ciolacu in turul 2. Nici el. Dar probabilitatea cea mai mare - uitandu-ne in sondajele de opinie - este ca el sa fie in turul 2. Repet insa, nimeni nu poate garanta ca sondajele de opinie vor fi respectate de oamnei la vot. Exista o populatie nu numai in Romania, in toata lumea, asa numita populatie "tatcuta", care nu raspunde la sondaje, nu se ocupa de postari pe social media, dar care voteaza".

Toate sondajele pe care noi le-am vazut in ultima vreme se refera la populatia care va vota in Romania, a atras el atentia.

In context, Mitrea a aratat ca se asteapta ca in primul tur 5-7% din voturi sa vina din Diaspora si in jur de 10% in turul 2.