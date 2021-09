Realitatea PLUS

Plec din cauza unui premier iresponsabil si incapabil sa inteleaga ce inseamna conducerea unui guvern, un premier despre care am spus o data ca este un zombie politic si care nu intelege ca e terminat politic. Da, Florine, s-a terminat! Te agati de putere, dar Romania nu te mai vrea!", a spus Cătălin Drulă, ministrul demisionar al Transporturilor.

"Am venit aici din pasiune si cu pasiune si am facut treaba pana in ultimul moment pana cand nu s-a mai putut din cauza unui sef de guvern toxic pentru Romania", a mai spus Drulă.

"Eu nu am niciun orgoliu politic. Cred ca aceasta intrebare trebuie adresata premierului Cîțu, care deja a demis in prim val 3 un ministru al sanatatii. Daca nu ar mai fi aparut aceasta problema politica, rectificarea bugetara ar fi trecut atunci cand a trebuit sa treaca la incpeutul lunii august, ceea ce ar fi redus riscul ca aceasta lipsa de finantare sa se acutizeze", a spus Ioana Mihăilă, ministrul demisionar al Sanatatii.

"Dramatica este situatia pentru programele nationale de sanatate. Aici vorbim despre programele de vaccinare si de programele de tratament pentru bolnavii HIV SIDA si TB. Asta inseamna ca, daca rectificarea nu se intampla foarte repede, s-ar putea ca accesul la medicamente al acestor bolnavi sa fie restrictionat", a spus Ioana Mihăilă.