"Am formalizat depunerea listei comune a aliantei PNL-PSD. E o lista care cuprinde o parte din europarlamentari care si-au desfasurat deja activitatea in Parlamentul European si care au experienta. Sunt si oameni noi. Practic, este o echipa care are misiunea de a merge la Bruxelles nu pentru PNL, nu pentru PSD, ci pentru Romania, pentru cetatenii Romaniei, astfel incat sa continuam acest proces de dezvoltare cu fonduri europene ca in ultimii 17 ani si putem sa vedem acest lucru", a transmis, vineri, liderul PNL Nicolae Ciuca, dupa depunerea listei comune cu candidatii Aliantei PSD-PNL la europarlamentarele din luna iunie.