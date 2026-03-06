Marius Budăi o atacă pe Oana Țoiu după alerta privind carnea Mercosur cu hormoni: „Mai aveți măcar o fărâmă de demnitate să vă cereți scuze?”

Fostul ministru PSD Marius Budăi a criticat-o dur pe ministra de Externe, Oana Țoiu, după apariția unor informații potrivit cărora auditori europeni ar fi confirmat importul în Uniunea Europeană de carne provenită din Brazilia care conține hormoni interziși.

Budăi susține că aceste dezvăluiri confirmă temerile exprimate anterior de autoritățile române privind riscurile acordului comercial cu statele Mercosur. Fostul ministru al Muncii a afirmat că ministrul Agriculturii, Florin Barbu, s-a opus ca România să susțină acordul Mercosur în cadrul COREPER tocmai din cauza riscului ca pe piața europeană să ajungă produse obținute cu hormoni de creștere interziși în UE, considerați potențial cancerigeni.

De asemenea, Marius Budăi i-a cerut explicații ministrului de Externe, Oana Țoiu, afirmând că avertismentele privind riscurile acordului Mercosur au fost ignorate.

„Acum poate înțelege și doamna ministru Țoiu, de la Externe, de ce ministrul PSD al Agriculturii, s-a opus ca reprezenta României să voteze în COREPER pentru Acordul Mercosur! Exact pentru prevenirea unor astfel de riscuri cerea garanții suplimentare ministrul Florin Barbu, atunci când v-a atras atenția! Exact la astfel de hormoni toxici se referea! La hormonii interziși în UE dar care sunt folosiți statele Mercosur pentru a scădea prețul de producție, în dauna fermierilor și consumatorilor români și europeni!

Atunci l-ați ignorat. Acum ce faceți, în afară de a da jos din avion copiii rămași fără însoțitori din zonele de conflict? Cum răspundeți acum în fața cetățenilor români pe care i-ați expus riscului de a fi otrăviți de carnea plină de hormoni cancerigeni? Cum răspundeți în fața fermierilor români, pe care i-ați lăsat pradă unei concurențe neloiale? Înțelegeți cât de mult ați greșit? Mai aveți măcar o fărâmă de demnitate să vă cereți scuze? Probabil că nu!” , a scris Marius Budăi pe Facebook.