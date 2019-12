Marcel Ciolacu: ”Sunt mândru că am fost la Revoluție. Nu îmi faceți o vină pentru că nu am murit”

Ciolacu a fost întrebat, luni seara, despre certificatul său de revoluționar și a spus: "Niciodată nu am vorbit despre acest lucru. Eu, în municipiul Buzău, am participat la Revoluție. Sunt membrul unui club, Club 22 Buzău, sunt, mi se pare, doar 52 de membri. Suntem cei care am apărat și am acționat în raza Palatului Comunal al municipiului, nu am fost niciodată contestat, nu am făcut niciodată o fală din asta, dar acum nu-mi cereți să îmi fie și rușine.

Nu am solicitat niciodată nicio indemnizație pentru acest lucru de la statul român. Mă consider îndreptățit să las copilului meu sa arate si el la nepoti ca bunicul lor sau strabunicul lor a facut ceva pentru aceasta tara. Niciodata de cand sunt in politica, niciodata eu nu am declarat ca sunt revolutionar, ca ce fapte am facut in acele zile", a spus liderul PSD.

Ciolacu afirma ca nu a cerut niciun ban statului roman pentru ca a fost la Revolutie.

"Nu sunt aparut in niciun decret. Nu imi faceti o vina pentru ca nu am murit sau pentru ca nu am stat in casa de Revolutie. Sunt mandru ca am fost la Revolutie, nu am cerut niciun ban statului roman pentru faptul ca am fost la Revolutie, dar nu ma faceti vinovat pentru lucrul acesta pentru ca nu va permit", a explicat președintele Marcel Ciolacu.