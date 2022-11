Marcel Ciolacu: „Este nevoie de o supraimpozitare a marilor afaceri, cele de peste 100 de milioane de euro!”

„Antreprenorul român produce mai mult profit decât marile corporaţii străine! Sunt în jur de 320 de mari companii în România cu cifra de afaceri peste 100 de milioane de euro, iar acestea plătesc în medie cam 0,8% impozit pe profit! Adică mai puţin decât acel 1% pe care îl achită microîntreprinderile româneşti! Această situaţie nu poate reprezenta un mediu de afaceri concurenţial şi echitabil!

De aceea, în ciuda opiniilor dure ale unor analişti sau oameni de afaceri, eu nu îmi schimb părerea că este nevoie de o supraimpozitare cu caracter temporar a marilor afaceri, cele de peste 100 de milioane de euro! Dacă ar exista curajul politic pentru o asemenea soluţie, am avea fonduri suplimentare pentru domenii cruciale, precum Educaţia şi Sănătatea. De aceea, rămân consecvent şi cred că ar fi fost corect, pe o perioadă limitată de timp, până trec toate aceste crize, să venim cu o astfel de abordare de impozitare a marelui capital”, a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri la la cea de-a XXX-a ediţii a „Topului Naţional al Firmelor Private din România - TOP 2022”.

„Cu adevărat să ştiţi că cu defectele noastre, să stiţi că toţi avem şi defecte şi calităţi, avem o datorie de a crea o stabilitate politică. Nu cred că o ţară se poate dezvolta neavând o stabilitate politică, într-o perioadă atât de complicată pe care o traversăm nu numai noi, ci întreaga Europă. Cred că e un moment în care contează mai puţin doctrinele noastre. Cu adevărat avem obligaţia de a ne susţine în cadrul acestei coaliţii fiecare punctele de vedere, dar eu cred că avem şi obligaţia de a ne ţine cuvântul, mai ales în faţa dumneavoastră, care sunteţi motorul economiei româneşti şi capitalul românesc, în această perioadă să asigurăm o stabilitate politică.

Am început, când am constituit coaliţia, cum era normal, un pachet social când deja începuseră să crească preţurile şi se întrevedea o criză energetică, cu o componentă mai redusă pe zona economică. Pe urmă am venit în luna martie cu un pachet Sprijin pentru România, cu o componentă economică mult mai consistentă faţă de pachetul social. Sub nicio formă nu vreau să vă lămuresc că a fost suficient. Cred că cel mai important, mai ales pentru noi care ne-am asumat această coaliţie, şi în primul rând acest lucru l-am făcut eu şi cu domnul prim-ministru, este faptul că ne-am ţinut de cuvânt cu absolut tot ce am trecut în acest pachet social”, a mai spus Marcel Ciolacu, miercuri.