Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că PSD şi PNL nu au un interes neapărat comun la aceste alegeri, deoarece candidează separat. El a precizat că a arătat liberalilor potenţialului unei candidaturi comune la europarlamentare, dar aceştia au ales o altă cale. pe care o respectă. Ciolacu a mai declarat că această coaliţie îşi va duce mandatul până la capăt.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, vineri, la Suceava, dacă mai funcţionează până la alegerile prezidenţiale coaliţia PSD – PNL, în condiţiile în care prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, declara că doar războiul din Ucraina mai ţine această coaliţie.

”Sincer nu văd mare influenţa războiului din Ucraina în ceea ce priveşte coaliţia. Cu adevărat România are nevoie de o stabilitate politică. Şi ne-am asumat această stabilitate politică. Vă reamintesc când eu împreună cu colegii mei am hotărât să intrăm la guvernare. Aduceţi-vă aminte complexitatea problemelor din acel moment, de acum trei ani când am hotărât să intrăm la guvernare şi cred că am adus o coerenţă în actul de guvernare şi o diferenţă faţă de vechea coaliţie de dreapta, unde posturile se trăgeau din fes, unde certurile erau la ordinea zilei, unde se retrăgeau miniştrii din şedinţele de guvern şi nimic nu funcţiona”, a declarat Marcel Ciolacu.

El a precizat că PSD şi PNL nu au un interes comun la aceste alegeri deoarece candidează separat şi este normal să apară şi astfel de declaraţii.

”Suntem oameni maturi. Avem normal, cum este în politică un interes nu neapărat comun la aceste alegeri, fiindcă de această dată candidăm separat. Eu le-am arătat potenţialul unei candidaturi comune la europarlamentare. A ales altă cale, o respect, suntem într-un an electoral şi normal să fie şi astfel de declaraţii. Dar coaliţia îşi va duce mandatul până la capăt. Consider că în jur de 23 decembrie va fi învestit viitorul guvern”, a explicat Marcel Ciolacu.