„Problema nu este că aceste companii au fost plătite în calitate de consultanţi. Nu, nu sunt consultanţi. Aceste companii sunt în conflict de interese. Este o infracţiune ceea ce se întâmplă în acest moment în ministerul domnului Ghinea şi presupun cu buna ştiinţă a domnului Ghinea. Nu a existat niciodată ca documentele oficiale să fie scrise de companii private. A mai fost o singură abatere, cea a domnului ministru Costache, la Ministerul Sănătăţii, când o ordonanţă de urgenţă a fost primită pe mail de la o companie privată cu interese în domeniul medical. Eu speram ca până acum DNA să rezolve problema. Se scriu documente ale statului în birouri private. Vom comunica aceste aspecte comisarilor europeni, dar este o latură penală”, a spus Ciolacu la B1TV.



Potrivit liderului social-democrat, consultanţii au fost plătiţi cu sume cuprinse între 1.200 şi 1.450 euro pe zi, chiar dacă multe documente au fost luate din altele mai vechi cu copy-paste, lucru evident pentru că au lăsat anul 2006 ca termen de finalizare a unor activităţi.



"Eu mă gândesc că mai bine să mă las de politică şi să mă apuc de consultanţă. Sunt 32,4 milioane euro pentru salariile şi stimulente financiare pentru recalcularea pensiilor, către consultanţi, că ministerul nu are timp. 27 milioane euro sunt pentru elaborarea de ghiduri metodologice pe sănătate. Deşi există toate aceste studii făcute de Banca Mondială. 41 milioane euro sunt pentru consultanţă în vederea ajustării cadrului legislativ pentru programele de formare în domeniul sănătăţii. 30 de milioane euro pentru servicii de consultanţă pentru reorganizarea companiilor de stat. Nu mai bine capitalizezi companiile de stat cu aceşti bani? A fost luat cu copy-paste, pentru că au lăsat anul 2006 ca termen pentru efectuarea unor activităţi. Este o bătaie de joc, este făcut pe genunchi, au dus nişte documente la Bruxelles pe care nu le-au arătat nici românilor, nici în Parlament. Acum aflăm, când putem, ceea ce face Guvernul României", susţine Marcel Ciolacu.



Preşedintele PSD a afirmat că PNRR este de fapt folosit în acest moment de apropiaţii ministrului Fondurilor Europene "ca să se îmbogăţească".



"Este scris de oamenii lor, ca să se îmbogăţească. Facem un împrumut de 15 miliarde de euro, îndatorăm pe toţi românii, în loc să căutăm să atragem granturile din exerciţiile financiare 2014-2020, venim cu nişte împrumuturi imense, venim cu nişte reforme, pentru că trebuie nişte măsuri ca să nu intrăm în colaps. Şi (n.red.: din acest motiv) au tăiat de la salarii, au îngheţat toate salariile şi pensiile, nivelul de trai scade. Pentru ce? Astăzi am aflat adevărul. Pentru nişte companii abonate direct cu Guvernul României şi cu statul român. Şi ce am mai descoperit azi, şi nu avem toate anexele, pentru că nu pot fi descărcate. Există anexe la PNRR care nu pot fi încă descărcate de pe site-ul ministerului", a menţionat Ciolacu.



Acesta susţine că este "un conflict grosolan de interese" între ministrul Fondurilor Europene şi companii private care doresc să beneficieze de bani din PNRR, iar UAT-urile nu au la dispoziţie niciun mecanism transparent pentru a accesa aceşti bani.



"Sunt subcontractori sau consultanţi care au probabil clienţi companii private care vor lua bani din PNRR. Ei scriu proiectele, iar statul român a devenit un intermediar între bani şi companii. Au conceput documentele de aşa natură, ca ei să fie beneficiarii direcţi, pentru că nu se mai face niciun fel de selecţie. Păi credeţi că va accepta vreodată aşa ceva Comisia Europeană? Aceste proiecte din PNRR nu vor fi supuse Legii achiziţiilor publice. Nu există niciun mecanism transparent prin care UAT-urile să poată accesa aceşti bani din PNRR. Se fac nişte liste şi vor să facă nişte contracte între ministrul Fondurilor Europene şi un UAT. Nu este niciun studiu pe zonele de dezvoltare: avem o migraţie a românilor în Europa, ne vrem românii înapoi să facă aici plusvaloare ca să fie sustenabil fondul de pensii", a mai spus preşedintele PSD.