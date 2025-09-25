Maia Sandu a postat și un colaj de fotografii de la protestul împotriva lui Vladimir Platotniuc din anul 2017 și din momentul în care olgarhul a fost adus la Chișinău escortat de polițiști. "Dacă nu renunți când e greu și continui să lupți, întreaga societate continuă să lupte", a adăugat Maia Sandu în postare.

Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chișinău. Oligarhul, înconjurat de mascați, a fost extrădat joi dimineață din Grecia: primele imagini

Oligrahul Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în această dimineață, în Republica Moldova. Acesta a fost escortat de mascați pe durata zborului din Atena la Chişinău, unde a ajuns în jurul orei 9:30. Fostul politician urmează să fie dus la Penitenciarul nr. 13, conform mandatului de arestare emis anterior. Extrădarea sa vine la doar trei zile înaintea alegerilor cruciale din Republica Moldova, din 28 septembrie.