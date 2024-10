"Va multumesc pentru increderea pe care mi-ati acordat-o prin votul dumneavoastra de sustinere a candidaturii pentru cea mai inalta demnitate in statul roman.

Intrarea in aceasta competitie este apogeul carierei mele politice si este lucrul care ma onoreaza cel mai mult in toti cei 35 de ani de cand am intrat in politica.

Nu am intrat in cursa asta ca sa ma aflu in treaba. Nu am intrat in cursa asta ca sa fiu un candidat oarecare. Am intrat in cursa pentru functia de presedinte al Romaniei cu vointa de a castiga, cu vointa de a da izbanda de care are nevoie Romania pentru a reveni pe drumul drept", a declarat Orban.