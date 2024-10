"Deci eu am spus ca nu vars nicio lacrima pentru disparitia lui Iovanovici din cursa prezidentiala si ca ma deosebesc de cei care varsa lacrimi de crocodil dar, de fapt, se uita cu jind la voturile lui Iovanovici in perspectiva alegerilor prezidentiale. Din punctul meu de vedere, pe care nu-l exprim acum - l-am exprimat constant de-a lungul timpului -, nu poate sa imi para rau pentru un personaj politic care este practic goarna principala a propagandei regimului Putin in Romania", a declarat Orban.