Ludovic Orban: cum și-a propus Guvernul să negocieze și să gestioneze împrumuturile nerambursabile de la Uniunea Europeană

"Vreau sa ma refer, mai intai, la banii europeni. Pana acum, Romania nu a luat niciun euro in plus fata de bugetul alocat pe 2014-2020. Posibilitatea de accesa bani suplimentari fata de fondurile europene la care avem dreptul in exercitiul financiar 2014-2020 este rezervata. Ce bani vom avea la dispozitie: primul si cel mai important lucru este bugetul 2021-2027. Noi suntem concentrati, impreuna cu presedintele Klaus Iohannis si cu toata echipa, in negocieri pentru a asigura resurse financiare importante din acest buget. Obiectivul nostru e sa luam minim 40 de miliarde de euro pe 2021-2027. Asta este bugetul Uniunii Europene, de asta suntem siguri. Bugetul Uniunii Europene este o certitudine. Nu ave m nicio emotie, vom avea capacitatea de a absorbi acesti bani", a spus premierul Ludovic Orban.

A doua posibilitate de finantare pe care o are Romania este din fondul de recuperare si rezilienta - Recovery Fund, spune premierul.

"Comisia Europeana a propus, dar suntem departe de o decizie, sa imprumute o suma de 750 de miliarde si acesti bani sa fie dati statelor membre ale Uniunii Europene fie sub forma de imprumut, o parte, fie sub forma de grant, cealalta parte. Deci aceasta suma de 750 de miliarde nu este sigura. Nu este sigur nici daca ar fi 750 de miliarde cat ar putea accesa Romania. Ca s-a vehiculat suma de 33 de miliarde, care suna absolut spectaculos, si eu cand am auzit m-am bucurat, daca ar fi adevarat, dar nu este. Suntem departe. Aici trebuie sa intelegem ca, la nivel european, exista o dezbatere privitoare la Recovery Fund. Pentru ca sunt destule state, in special cele net contributoare, care nu agreeaza ideea acordarii acestor sume de bani sub forma de granturi, sau cel putin proportia din banii care sunt imprumutati sa se acorde sub-granturi pentru ca atunci rambursarea creditului care este luat la nivel european pentru granturile respective, ce e grant nu mai dau statele inapoi, dar banii aia trebuie dati la un moment dat, rambursarea se va distribui conform ponderii in produsul intern brut european catre tari. Este o dezbatere. Nu stim care va fi suma totala sau cum vor fi alocati banii, cat vor fi alocati, ca credite, cat vor fi alocati ca granturi", a explicat seful Executivului.

"Din punctul nostru de vedere, noi sustinem acest program. Daca se ajunge ca o parte mai mare sa fie distribuita prin credite tot e bine pentru ca pe noi ne ajuta. Costul imprumutului care este luat la nivel european este mult mai mic din cauza ratingului foarte bun pe care-l are Uniunea Europeana. Din cauza asta, costul creditului fiind mai mic, si pentru noi costul e mai mic, in cazul in care se dau bani sub forma de imprumuturi. Daca se dau sub forma de granturi, multumim. E bine si sub forma de granturi pentru ca avem mare nevoie de granturi. Deci asta e Recovery Fund", a mai spus Orban.

"Recovery Fund este in dezbatere, e greu de estimat cand se va ajunge la o intelegere iar in ceea ce priveste momentul in care va deveni accesibil pentru statele membre, estimarile sunt ca practic posibilitatea de accesa bani din Recovery Fund cel mai probabil o sa fie incepand cu 1 ianuarie 2021", a continuat Orban.

Mai exista o schema de finantare in cadrul a ceea ce se numeste React EU, a adaugat premierul. Prin intermediul React EU, spune Orban, Romania ar putea sa beneficieze de o finantare suplimentara de aprox. 1,5 miliarde de euro, aprox. 120 de milioane de euro anul acesta, 1.2 miliarde anul viitor si restul in 2022.

"Si mai este, de asemenea, programul SURE. Este tot sub forma de credit. Statele depun o garantie. Romania a trebuit sa depuna o garantie de 400 de milioane de euro. Banii sunt acordati sub forma de credit si banii sunt utilizati pentru masuri active: somaj tehnic, program flexibil de munca, pentru cheltuieli sanitare. Romania poate sa acceseze sume de pana in 5 miliarde de euro", a punctat premierul.

"Deja noi am facut toti pasii rapid, am modificat legea datoriei publice, normele metodologice, am luat decizia de constituire a garantiei astfel incat sa putem accesa cat mai rapid pentru ca avem masuri active pe care vrem sa le finantam din programul SURE. Va dau un exemplu, masura pe care am adoptat-o de a plati 41,5% din salariul brut pentru fiecare persoana care a fost in somaj tehnic si care revine in activitate la compania unde a lucrat. Asta este o masura pe care o putem deconta prin programul SURE", a explicat Orban.

"Inca nu stim cu precizie cati bani vom avea in bugetul 2021-2027, de cati bani va beneficia Romania in Recovery Fund si mai ales sub ce forma vom primi banii respectivi, sub forma de grant sau sub forma de imprumut, stim ca putem accesa bani din programul SURE si stim ca vom putea accesa din React-EU", a incheiat Ludovic Orban.