Liviu Pop cere demisia ministrului Muncii: "Este habarnistă"

"Cu toata dragostea pentru doamna ministru, este habarnista. Lucrează acum pe legea pensiilor din 2011 a lui Boc şi Băsescu. Pe legea PSD-ului va lucra din ianuarie 2021. Apoi, nicio ţară din UE nu are vârsta de pensionare la 70 de ani", a spus Liviu Pop.

Apoi i-a transmis ministrului Muncii un mesaj clar: "Astept cu nerabdare si deosebit interes demisia dumneavoastra".

Senatorul PSD a povestit ca in 2012 cand era ministru „tehnocrat” in guvernul USL, a asistat la o discutie in care liberalii pregateau schimbari importante la varsta de pensionare, dar ele nu au devenit realitate. „In creierul lor exista acesta intentie”, a spus Liviu Pop.