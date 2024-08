"Sa-ti incepi campania electorala fix cu atacuri la Partidul National Liberal, la partenerul de guvernare, pana la urma, e ca si cum zic acesti social democrati - aceasta e problema Romaniei. Da dovada evident de foarte multa slabiciune, da dovada de lipsa de imaginatie si frustrare si, probabil, foarte mula frica pentru ca pesedistii stiu ca PNL are potentialul sa uneasca dreapta in turul doi in jurul acestui partid si sa castige alegerile din Romania.

Din pacate, mult-trambitatul proiect al maririii pensiilor, cu toate ca era vorba de o recalculare, se indreapta catre un esec de proportii. E o problema pe care trebuie sa o rezolve", a declarat Ionut Stroe.



Liberalii spun că toate erorile care s-au produs în urma recalculării trebuie remediate de către Ministerul Muncii.



"Trebuie gandit din nou si vazut daca s-a gresit cu ce s-a gresit. Au prim-ministru, ministrul Muncii, sa rezolve", a spus senatorul PNL Virgil Guran.

Cu un mesaj a venit și Raluca Turcan. Fosta ministră a Muncii arată că pensiile au început să crească după intrarea PNL la guvernare. Dacă în 2019 punctul de pensie era de puțin peste 1.200 de lei, anul acesta a ajuns la 2.032 de lei.



Dan Motreanu vine și el cu un mesaj dur. Acesta spune pe pagina sa de Facebook că "Marcel Ciolacu se vrea președinte, dar nu are curajul să se delimiteze de Ion Iliescu, iar românii nu vor un președinte din partea unui partid-stat ca PSD, ai cărui reprezentanți s-au dovedit, în repetate rânduri, aroganți, vicleni , mincinoși și cu apucături comuniste".

Alina Gorghiu spune că un președinte de dreapta va fi mereu factorul de stabilitate pentru justiție și va bloca mereu derapajele PSD.