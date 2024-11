"Ma mira alegerea ei, pentru ca ea pe la petrecereile alea cu Ghita si cu Maior ascultau manele. Adica, ea e o manelista atat din punct de vedere profesional, cat si din punct de vedere intelectual. Este in tagma lui Portocala si lui Onea. Cam pe-acolo este si cu educatia si cu educatia muzicala. In zona asta manelistica. Ma surprinde alegerea ei. Totusi, asta e un cantec popular, sa spunem asa, si la propriu si la figurat. E un cantec de muzica traditionala romaneasca. N-are de unde sa stie ca e greu cu muzica traditionala, dar melodia e cumva ce ar trebui sa se intample pentru ca dansa ar trebui sa fie chemata la Parchet pentru a da cu subsemnatul in legatura cu toate abuzurile pe care le-a facut din functia de sef al DNA, arestati - oameni care au murit in inchisoare. Cred ca trebuie sa se obisnuiasca cu ideea ca trebuie sa vina intr-o bunza zi sa dea cu subsemnatul, inclusiv din functia pe care o are acuma. Nu e nimeni deasupra legii.

Ar trebui sa vina, sa spuna si sa dea cu subsemnatul in legatura cu toate abuzurile pe care institutiile astea nenorocite au fost folosite pentru a-si lichida adversarii politici.

<<La Chilia-n port>>, tanti Kovesi, dar mai intai pe aici, pe la Parchet, un pic cu subsemnatul si dupa aia vedem si cum e cu trestia si cu ce se mai intampla prin Delta Dunarii", a afirmat Tuca.