Klaus Iohannis: "Voi cere Parlamentului să se întrunească într-o sesiune extraordinară"

"Astazi, Guvernul a decis sa isi angajeze raspunderea pe modificarea legii alegerilor primarilor. In speta, se doreste revenirea la alegerea in doua tururi, care este absolut corecta, democratica si normala. Este o alegere foarte potrivita a Guvernului si eu îi sprijin total in acest demers. Este calea corecta de alegere a unui primar, in doua tururi, in asa fel incat cel putin jumatate plus unu din alegatori sa aleaga persoana care va fi primar. Ii incurajez sa mearga mai departe si pot sa va spun ca in foarte putin timp documentul va fi trimis la Parlament si, imediat ce documentul va ajunge acolo, eu voi cere Parlamentului sa se intruneasca intr-o sesiune extraordinara pentru a discuta aceasta noua lege pentru care Guvernul isi angajeaza raspunderea", a explicat Klaus Iohannis.

Apoi a continuat: "Deocamdata, Guvernul a spus ca isi angajeaza raspunderea, dupa care vom convoca Parlamentul, dupa care vom vedea. Asta cu motiunea, drept sa va spun, sunt destul de sceptic".

"Este o modificare care da mai multe optiuni alegatorului si nu mai putine optiuni. Deci, nu este o modificare in sensul restrangerii unor drepturi sau a unor oportunitati. Dimpotriva, se revine la alegerea in doua tururi, asa cum a fost pana acum cativa ani. O chestiune ceruta insistent si de partide, de-a lungul anilor, dar si de cetateni. Am verificat cu specialistii, nu, nu contravine niciunei norme" .

Citește și: Cum poate fi DEMIS un guvern! Ce spune Constituția

Întrebat ce anume ar prefera, să se ajungă la alegeri anticipate sau la alegerea primarilor în două tururi, Klaus Iohannis a replicat: "Acum vorbim despre un document care este pregatit in Guvern si am spus foarte clar ca eu sustin acest demers. Acum vorbim, evident, despre angajarea raspunderii pe alegerea primarilor in doua tururi. Nu cred ca premierul sa cineva poate sa dea o garantie ca o motiune trece sau nu trece. Este un demers parlamentar care nu a fost initiat. Sincer, mi s-ar parea de-a dreptul ciudat ca aceasta motiune sa fie votata de PNL, doar nu este vorba despre PSD, care isi da jos propriul guvern".

Știrea inițială

Președintele României, Klaus Iohannis, va susține la ora 18:00 declarații de presă, a informat Administrația Prezidențială.

"Președintele României, domnul Klaus Iohannis, va susține joi, 16 ianuarie a.c., ora 18:00, la Palatul Cotroceni, declarații de presă (oportunități de imagine pentru toți jurnaliștii acreditați" este mesajul postat pe presidency.ro.

Klaus Iohannis a decis să iasă din nou public și să vorbească, după ce guvernul Ludovic Orban și-a angajat astăzi răspunderea în Parlament pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin, acesta fiind practic primul pas spre declanșarea "anticipatelor".

PSD a anunţat deja că va iniţia o moţiune de cenzură dacă Guvernul va alege această variantă.