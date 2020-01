Klaus Iohannis, despre moțiunea de cenzură: "Drept să vă spun, sunt sceptic"

"Deocamdata, Guvernul a spus ca isi angajeaza raspunderea, dupa care vom convoca Parlamentul, dupa care vom vedea. Asta cu motiunea, drept sa va spun, sunt destul de sceptic".

Întrebat ce anume ar prefera, să se ajungă la alegeri anticipate sau la alegerea primarilor în două tururi, Klaus Iohannis a replicat: "Acum vorbim despre un document care este pregatit in Guvern si am spus foarte clar ca eu sustin acest demers. Acum vorbim, evident, despre angajarea raspunderii pe alegerea primarilor in doua tururi. Nu cred ca premierul sa cineva poate sa dea o garantie ca o motiune trece sau nu trece. Este un demers parlamentar care nu a fost initiat. Sincer, mi s-ar parea de-a dreptul ciudat ca aceasta motiune sa fie votata de PNL, doar nu este vorba despre PSD, care isi da jos propriul guvern. Cu siguranta se gasesc solutii pentru anticipate".

Când este demis un guvern