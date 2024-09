Conflictul a izbucnit între candidații José Luiz Datena (Partidul Social Democrat) și Pablo Marçal (Partidul muncitoresc al Reînnoirii, conservator). Dezbaterea a fost marcată de un schimb aprins de replici, care a culminat cu Datena lovind cu un scaun în Marçal, în direct pe TV.

Marçal a necesitat îngrijiri medicale la spitalul Sírio Libanês, unde a fost tratat pentru traumatisme la nivelul pieptului și al încheieturii mâinii, dar fără complicații majore. Datena a fost exclus din dezbatere imediat după atac.

Datena a justificat agresiunea prin faptul că Marçal a readus în discuție acuzații mai vechi de hărțuire sexuală, despre care Datena a afirmat că au fost respinse și nici măcar investigate de poliție. "El a provocat o criză foarte gravă în familia mea," a declarat Datena.

După incident, Datena a declarat că, deși consideră că acțiunea sa a fost o greșeală, nu o regretă. Dezbaterea a continuat cu ceilalți candidați, iar Marçal a comparat atacul cu scaunul cu tentativa de asasinat asupra fostului președinte american Donald Trump și cu înjunghierea fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro în timpul alegerilor din 2018. Marçal a postat o imagine pe Instagram care le pune pe toate trei alături, întrebând: "De ce atâta ură?"

Echipa lui Marçal a anunțat că va solicita măsuri legale împotriva lui Datena, continuând astfel seria de evenimente controversate ce au marcat dezbaterea pentru primăria São Paulo.

