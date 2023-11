Nicolae Ciucă a declarat duminică, la un post TV, că PNL nu s-a opus proiectului de creştere a pensiilor şi a explicat că liberalii au crescut valoarea punctului de pensie de trei ori.

„Noi, Partidul Naţional Liberal, niciodată nu ne-am opus.Marcel Ciolacu ştie toate aceste chestiuni, pentru că în ultimii trei ani am crescut valoarea punctului de pensie de trei ori, cu 40%. Deci a fost posibil în trei ani, de la 1.265 de lei… Efectiv Gvernul pe care l-am condus de două ori, a mărit punctul de pensie până la 1.785 de lei. Deci se poate si nu are cum să nu se poată şi acum, mai ales că această pensie este destinată să elimine inechităţile şi disparităţile din interiorul sistemului de pensii. Asta am discutat şi am discutat cu toţi factorii responsabili”, a declarat liderul PNL.

Potrivit acestuia, pentru mărirea pensiilor anul viitor este nevoie de 25 de miliarde de lei, iar în 2025, de 33 de miliarde de lei.

„Ca atare, problema pe care noi am dorit să o lămurim era sustenabilitatea acestui buget, anvelopei financiare pentru pensii şi susţinem şi vom susţine în continuare proiectul de lege, pentru că este absolut necesar pentru echitatea faţă de cetăţenii României, faţă de pensionari, de cinci milioane de pensionari şi în felul acesta am identificat că anul viitor ne trebuie aproximativ 15 miliarde, pentru treapta de la 1 ianuarie şi zece miliarde pentru aplicarea legii începând cu 1 septembrie. Deci aproximativ 25 de miliarde. Iar pentru anul 2025, din calculele de la Ministerul Muncii şi Ministerul Finanţelor ajungem la 33 de miliarde”, a mai spus preşedintele PNL.